Survivor 2018'de eleme adayları kimler oldu? İşte sms oylamasına kalan 3 isim

Survivor'ın Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyunundaki şanssızlığını kırmak isteyen Gönüllüler takımı oyuna hırslı başladı. Acun Ilılıca'nın yönettiği oyun eskiye göre çok daha zorlu bir parkurda gerçekleşti. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2018'de takımlar dokunulmazlık için mücadele ettiler. Nefes kesen mücadelede son oyunda Hilmi Cem ve Hakan karşı karşıya geldi. Hilmi Cem'in oyunu almasıyla skor 10-6 oldu ve dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazanmayı başardı. Dokunulmazlık oyunu sonrasında ise Gönüllüler takımı bireysel dokunulmazlık oyununa gitti. Gönüllüler'den Cumali sembolü kazanarak bu hafta dokunulmaz oldu. Gönüllüler'de haftanın en iyi performansına sahip yarışmacı ise Anıl olarak açıklandı. SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gönüllüler takımında eleme konseyinde, sms oylamasına kalması için adı en fazla yazılan isin Nevin Yanıt oldu. Bireysel dokunulmazlık sembolü sahibi Cumali ise, ikinci aday olarak Birsen'in adını söyledi. En iyi performansa sahip yarışmacı Anıl da son eleme adayı olarak Yağmur'un ismi verdi. Böylece Gönüllüler'de Nevin Yanıt, Birsen ve Yağmur eleme adayları olarak sms oylamasına kaldı. Survivor'da bu hafta kimin eleneceği ise Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümde belli olacak.

ELEME ADAYLARI YAĞMUR, BİRSEN VE NEVİN NELER SÖYLEDİ?

Survivor'da eleme adayları olarak sms oylamasına kalan Yağmur, Birsen ve Nevin duygularını açıkladı. Gönüllüler'de ilk eleme adayı olan Nevin Yanıt, 'Atletizm Milli Takımı'nda yıllardır büyük başarılar elde ettim. Survivor'a bu sebeple belki de gelebildim. Survivor bana çok farklı şeyler kattı. Atletizm çok ayrı bir platform. Survivor ise dünyanın en zor yarışması ve atletizmle hiç bir zaman kıyaslamadım. Kalırsam mücadeleme devam edeceğim. Belki de farklı bir iz bırakacağım.' şeklinde konuştu. Birsen ise, adını yazan Cumali'ye tepki göstererek, 'Ben bir bireyim ve düşüncelerimi ifade ediyorum. Bir problemi kaldırmak için duygularını açıklamak zıtlaşma değil. Cumali burada yanılıyor. Benim böyle bir hakkım olsaydı Cumali'yi yazardım. Oyun kaybediyorsak Cumali'den kaybettiğimiz çok puan var' dedi. Yağmur ise, 'Çok zorlu bir konsey bizim için. Bugün bu konumdaysak tek nedeni biziz. Çok genç bir yarışmacıyım ve döndüğümde büyük tecrübelerle dönmüş olacağım. O günün bugün olduğuna inanmıyorum. Profesyonel olarak 12 yıldır dövüş sporuyla uğraşıyorum. Sporcuların ağaşıya düşüş dönemleri de oluyor. Bu hafta da benim için böyleydi.' ifadelerini kullandı.