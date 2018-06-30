Survivor 2018 finalinde ilk elenen Hilmi Cem oldu! Hilmi Cem İntepe kimdir?

Survivor'da büyük Kıbrıs finali heyecanı sürmeye devam ediyor. Büyük finalde son 4'e kalan Nagihan, Anıl, Adem ve Hilmicem arasından biri yapılan elemeyle beraber şampiyon olma hayallerine veda etti. Yarışmacılar böylelikle 3 kişi kaldı ve yapılacak olan bir diğer elemeyle beraber bir kişi daha şampiyonluğa veda edecek. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor şampiyonu kim olacak? İşte ilk elenen isim.
Survivor'da büyük final gecesi bu akşam erken başladı ve yarışmacılar birer birer oylamaya çıkmaya başladılar. Finalde son 4 isim arasında yer alan Adem, Nagihan, Anıl ve Hilmicem arasından bir kişi yapılan eleme sonucunda Survivor şampiyonu olma hayallerine veda etti. Survivor 2018'de yapılan halk oylamasıyla beraber son 3'e kalamayan ve elenen isim Hilmicem oldu. Böylelikle Anıl Berk Baki, Adem ve Nagihan son 3'te yer alan isimler oldu.
Survivor finalinde yapılan ilk eleme sonrasında Hilmicem şampiyonluğa veda etti. 1 saat sonra yapılacak olan yeni elemeyle beraber Anıl Berk Baki, Adem ve Nagihan arasında bir kişi daha Survivor'a veda edecek ve finalde şampiyon olmak için 2 aday SMS'e çıkacak.
Geçtiğimiz hafta içerisinde ünlüler takımı yarışmacılarının azalmasıyla birlikte her iki takımdan da adaylar konseye çıkmaya başlamıştı. Son olarak Murat ve Turabi ile konseye çıkan Sema yarışmaya veda eden isim olmuştu. Sema'nın ardından Hakan da yarışmadan elenmişti. Kıbrıs'taki çeyrek finalde elenen isimler ise Turabi ve Damla Can oldu.
Survivor'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakanı, Acun Ilıcalı'ya bir teşekkür plaketi verdi. Bakan ayrıca Alper Baycın'ı da unutmadı ve kendisine rahmet ailesine başsağlığı diledi.
Survivor'da bu seneki yarışmada birçok sakatlık yaşandı. Kimileri bu nedenden dolayı hayallerine veda ederken kimileri ise iyileşmeyi bekleyip ada koşullarında zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldı. Gönüllüler'deki en talihsiz kaza elbette Melih'inkiydi. Finale 1 hafta kala Damla büyük zorluklar yaşarken Sema ise neredeyse tüm sezonu korse takarak geçirmek zorunda kaldı. Turabi ise neredeyse sakat kalma riskiyle karşı karşıya kaldı. Doktor Metin Kuş, Turabi'nin fiziksel oyunlarda oynamasına kesinlikle izin vermedi. Yaşanan aksaklıklar sonrasında yarı finalde Turabi ve Damla daha az oy alarak Survivor'a veda etmek zorunda kaldı.
19 Mayıs 1992 tarihinde Muğla Yenice’de doğdu. Anne ve babası ilkokul öğretmeni ola İntepe’nin, İstanbul’da yaşayan bir ablası var. İntepe 18 yaşına kadar Bodrum Güvercinlik’te yaşadı ve Bodrum lisesinden mezun oldu.
15 yaşında kendi kendine dans etmeye başlayan Hilmi Cem hiçbir yardım almadan her şeyi kendi öğrendi. 17 yaşında latin danslarına yazılan Hilmi Cem, bir çok kez salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Hilmi Cem İntepe, Muğla üniversitesinde (BESYO)Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda okumaya devam ediyor. Hilmi Cem İntepe, 2013 yılında, Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı ve ilk defa bir gönüllü olarak finale adını yazdıran şampiyon oldu. 2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasına Gönüllüler takımından katılan İntepe, yarışmayı 3. sırada tamamladı. Ayrıca; Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu ve Bodrum Masalı dizilerinde ve Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4 ve yakında vizyona girecek Vecihi Hürkuş filminde rol almıştır.
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