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Survivor 2019'da araba ödülünü kim kazandı? İşte Survivor 18 Mart 28. son bölümde yaşananlar!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 19.03.2019 02:28 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın 18 Mart Pazartesi yayınlanan 28. son bölümünde yarışmacılar otomobil kazanmak için mücadele etti. Türk ve Yunan takımları Acun Ilıcalı'nın yönettiği 'Siyah mı beyaz mı' isimli oyunda araba kazanmak için yarıştı. Peki Survivor'da araba ödülünü kim kazandı?

Survivor 2019'da araba ödülünü kim kazandı? İşte Survivor 18 Mart 28. son bölümde yaşananlar!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2019'un 28. son bölümünde Türk ve Yunan yarışmacılar araba kazanmak için ilginç bir oyunda mücadele etti. Survivor Türkiye Yunanistan'da beyaz takımı yenen siyah takım, arabanın sahibini belirleyecek olan 'Siyah mı beyaz mı' oyununda karşı karşıya geldi.

Otomobil ödülü için Survivor yarışmacıları 2 gruba ayrılarak karma bir takımla oyun oynadılar. Oyunu Dimitra'nın takımı kazanarak 'Siyah mı beyaz mı?' oyununa kalma şansı elde etti.

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ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 28.bölümünde otomobil oyunu için heyecan dolu bir oyun oynandı. Survivor yarışmacıları 2 gruba ayrılarak karma bir takımla mücadele ettiler. Oyunu Dimitra'nın takımı kazanarak 'Siyah mı beyaz mı?' oyununa kalma şansı elde etti.

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Oyunda en fazla doğru tahmini yapan yarışmacı arabayı kazandı. Türk yarışmacılardan siyah beyaz tahminini tutturan olmadı. Finalde ise Yunan yarışmacılar Tony ve Panagiotis mücadele etti. 'Siyah mı beyaz mı?' oyununu kazanan Tony Stavratis otomobilin sahibi oldu ve büyük sevinç yaşadı.

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SURVİVOR'DA SANDVİÇ VE KEK ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor son bölümde ilk olarak ödülün sandviç ve kek olduğu ödül oyunu oynandı. Büyük heyecana sahne olan ve Türkiye'nin bir ara skoru 9-7'ye getirdiği oyunu Yunanistan takımı 10-9 kazanarak ödülün sahibi oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor 2019'a veda edecek olan isim 19 Mart Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümde belli olacak. Survivor Türkiye Yunanistan’da bu hafta eleme adayları Atakan, Hakan ve Bora oldu. Peki, Atakan, Hakan ve Bora arasından kim elenecek?

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