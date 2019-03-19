Survivor 2019'da araba ödülünü kim kazandı? İşte Survivor 18 Mart 28. son bölümde yaşananlar!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2019'un 28. son bölümünde Türk ve Yunan yarışmacılar araba kazanmak için ilginç bir oyunda mücadele etti. Survivor Türkiye Yunanistan'da beyaz takımı yenen siyah takım, arabanın sahibini belirleyecek olan 'Siyah mı beyaz mı' oyununda karşı karşıya geldi.

Otomobil ödülü için Survivor yarışmacıları 2 gruba ayrılarak karma bir takımla oyun oynadılar. Oyunu Dimitra'nın takımı kazanarak 'Siyah mı beyaz mı?' oyununa kalma şansı elde etti.

ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 28.bölümünde otomobil oyunu için heyecan dolu bir oyun oynandı. Survivor yarışmacıları 2 gruba ayrılarak karma bir takımla mücadele ettiler. Oyunu Dimitra'nın takımı kazanarak 'Siyah mı beyaz mı?' oyununa kalma şansı elde etti.

Oyunda en fazla doğru tahmini yapan yarışmacı arabayı kazandı. Türk yarışmacılardan siyah beyaz tahminini tutturan olmadı. Finalde ise Yunan yarışmacılar Tony ve Panagiotis mücadele etti. 'Siyah mı beyaz mı?' oyununu kazanan Tony Stavratis otomobilin sahibi oldu ve büyük sevinç yaşadı.