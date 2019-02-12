Survivor 2019'da kim elendi? İşte Survivor 12 Şubat Salı elenen isim!

Survivor 2019'un ikinci haftasında Türk takımında eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta dokunulmazlığı Yunanistan'a kaptıran Türk takımında üç yarışmacı eleme adayı olarak sms oylamasına kaldı. Türk takımında yapılan oylamayla elemeye kalan ilk isim belli olurken, bireysel dokunulmazlığı kazanan Sude ve Bora diğer iki eleme adaylarını belirledi.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın 12 Şubat Salı yayınlanan son bölümünde denizde nefes kesen bir mücadele yaşandı. Son oyunları kaybeden Türk takımı bu oyuna iyi başladı ve farklı bir skorla kazanmayı başardı. Yarışmacılar ödül olarak ise Dominik'e ait yerel bir yiyecek kazandı.
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da Türk takımından elemeye kalan Atakan, Kader ve Okay arasında elenen isim sms oylaması sonuçlarıyla belli oldu. Sms oylamasında arkadaşlarına göre en az oyu alan isim olan Kader Survivor'a veda etti.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında gerçekleşen ada konseyinde dokunulmazlık sembolünü kaybeden Türk takımı oylama ile ilk eleme adayını belirledi. Oylama sonunda ilk eleme adayı Kader oldu.
Türk takımında bireysel dokunulmazlık sahibi yarışmacılar ikinci ve üçüncü eleme adaylarını belirledi. Kadınlarda bireysel dokunulmazlığı kazanan Sude'nin söylediği Okay ve erkeklerde bireysel dokunulmazlığı kazanan Bora'nın söylediği Atakan diğer eleme adayları oldu. Böylece Survivor Türk takımında Kader, Okay ve Atakan sms oylamasına kalan yarışmacılar oldu.
GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Survivor'da geçen hafta Yunan takımından 3 eleme adayı çıkmıştı. Demi, İoulieta ve Spyros arasında yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda eden isim Demi oldu.
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