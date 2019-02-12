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Survivor 2019'da kim elendi? İşte Survivor 12 Şubat Salı elenen isim!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 12.02.2019 23:16 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında elenen son isim belli oldu. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Türkiye takımında üç yarışmacı elemeye kalmıştı. Peki Survivor'da kim elendi? Survivor'a veda eden isim sms oylamasının sonuçlarıyla belli oldu. Survivor'da elemeye kimler kaldı? İşte Survivor 12 Şubat Salı sms oylaması ve eleme sonuçları.

Survivor 2019'da kim elendi? İşte Survivor 12 Şubat Salı elenen isim!

Survivor 2019'un ikinci haftasında Türk takımında eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta dokunulmazlığı Yunanistan'a kaptıran Türk takımında üç yarışmacı eleme adayı olarak sms oylamasına kaldı. Türk takımında yapılan oylamayla elemeye kalan ilk isim belli olurken, bireysel dokunulmazlığı kazanan Sude ve Bora diğer iki eleme adaylarını belirledi.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın 12 Şubat Salı yayınlanan son bölümünde denizde nefes kesen bir mücadele yaşandı. Son oyunları kaybeden Türk takımı bu oyuna iyi başladı ve farklı bir skorla kazanmayı başardı. Yarışmacılar ödül olarak ise Dominik'e ait yerel bir yiyecek kazandı.

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SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da Türk takımından elemeye kalan Atakan, Kader ve Okay arasında elenen isim sms oylaması sonuçlarıyla belli oldu. Sms oylamasında arkadaşlarına göre en az oyu alan isim olan Kader Survivor'a veda etti.

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ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında gerçekleşen ada konseyinde dokunulmazlık sembolünü kaybeden Türk takımı oylama ile ilk eleme adayını belirledi. Oylama sonunda ilk eleme adayı Kader oldu.

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Türk takımında bireysel dokunulmazlık sahibi yarışmacılar ikinci ve üçüncü eleme adaylarını belirledi. Kadınlarda bireysel dokunulmazlığı kazanan Sude'nin söylediği Okay ve erkeklerde bireysel dokunulmazlığı kazanan Bora'nın söylediği Atakan diğer eleme adayları oldu. Böylece Survivor Türk takımında Kader, Okay ve Atakan sms oylamasına kalan yarışmacılar oldu.

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Survivor'da geçen hafta Yunan takımından 3 eleme adayı çıkmıştı. Demi, İoulieta ve Spyros arasında yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda eden isim Demi oldu.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
yeter mynet ya kimsenin umrunda degil su yarisma surekli haber diye paslasiyorsun
myneti satin almis acun
Kaderin kötü kaderi.Yazık kızcağıza.Ne kadar üzüldüğümü anlatacak kelime bulamıyorum.Bu üzüntüyle bugün tanzim satış kuyruğunda soğan almak için nasıl bekleyeceğim bilemiyorum.
sözde milli yüzücü dünkü su oyununda neden bi halta yaramamış suda iyi değilse nasıl milli oldu ee iyi değilse niye onu yazdılar ?
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