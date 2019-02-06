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Survivor 2019 Ecem Onaran kimdir? Ecem Onaran nereli, kaç yaşında, hangi sporu yapıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.02.2019 00:55 | Son Güncelleme

Ecem Onaran, Survivor 2019 yarışmasında ada yaşantısı ve oyun performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Ecem Onaran'ın nereli olduğu ve hangi sporu yaptığı merak ediliyor. Başarılı bir spor geçmişi olan Ecem Onaran atletizmle uğraşıyor ve şampiyonlarda dereceleri bulunuyor. Peki Survivor Ecem Onaran kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Ecem Onaran hakkında bilinmeyenler.

Survivor 2019 Ecem Onaran kimdir? Ecem Onaran nereli, kaç yaşında, hangi sporu yapıyor?

Survivor 2019 Türkiye takımında Yunanistan'a karşı mücadele veren Ecem Onaran atletik fiziğiyle dikkat çekiyor. Survivor'ın iddialı isimlerinden olan Ecem Onaran aynı zamanda milli bir atlet. İşte oyunlardaki hızıyla dikkat çeken Ecem Onaran hakkında bilgiler.

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ECEM ONARAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ
İzmir doğumlu Ecem Onaran 29 yaşında. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu Ecem, atletizme 8 yaşında başladı. Fenerbahçe koordinatörlerinin kendisini keşfetmesi sonucu bu kulübe dahil oldu. 2001’de kapalı salon 300 metre Türkiye rekorunun sahibi oldu.
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2002’de 400 metrede tek yarışta dört farklı yaş kategorisinin Türkiye rekorunu elde etti. 2003 yılında koştuğu 55.89’luk 400 metre derecesi ile Avrupa'nın en iyi derecesi ödülünü aldı ve 13 yaşında A Milli Takım'a giren ilk Türk kız sporcu seçildi. Aynı süre zarfında, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne Hizmet Veren En İyi Kadın Sporcular ödülüne layık görüldü.

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Yılmaz Sazak Uluslararası atletizm yarışmasında 100 metre Yıldız Bayanlar Türkiye rekorunun sahibi oldu. Yine milli takım forması altında katıldığı Balkan Şampiyonası’nda 400 metre şampiyonu oldu. Beyrut’ta yapılan Gençlik Olimpiyatları’nda 200 metrede genç olimpiyat 3.’sü oldu.

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Senelerce üst üste 100, 200, 300 ve 400 metrede kendi yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu ve Türkiye rekortmeni oldu. Şu anda profesyonel hayatına kişisel antrenör olarak devam ediyor.

Ecem Onaran

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