Survivor 2019 yarışmacı adayı Azim Kaan Güvenilir kimdir?

Show TV ekranlarına gelen 'Evleneceksen Gel' isimli programda Solmaz Çiros ile yaşadığı aşkla bir dönem çok konuşulan Kaan Güvenilir, Survivor 2019'da yarışmak için seçmelere katıldı.

'Hedeflerimin peşinden koşan bir insanım' sloganıyla Survivor adayı olan Azim Kaan Güvenilir 29 yaşında ve spor ile ilgileniyor.

"SURVİVOR BENİM EN BÜYÜK HEDEFİMDİR"

Kaan Güvenilir kendisini şöyle anlatıyor ;

Sporu sevmemiz aileden geliyor. Fitness ile başladım, süper amatörde futbol oynadım. Survivor benim en büyük hedefimdir. Kendimi çok iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum. Atışlarıma çok güveniyorum ve el becerim iyidir. Mental olarak da kendime güveniyorum Sadece aç kalmakla ilgili kendime güvenemiyorum.

"YATAKTA DEĞİL YERDE YATMAK İSTİYORUM"

Sınırlarımı Survivor'da zorlamak istiyorum. Yatakta değil yerde yatmak istiyorum, aç olarak yarışmak istiyorum. Kendimi sınama istiyorum açıkçası. Çok çabuk parlayabiliyorum ama hiç bir zaman adam satmam. En büyük hayalim Survivor'a sınırlarımı zorlamaya gidiyorum ama beni kim zorlayacak onu bilemiyorum.

KAAN GÜVENİLİR KİMDİR?

Evleneceksen Gel isimli evlendirme programı ile tanınan Azim Kaan Güvenilir 1990 doğumludur. 2017 yılında yarışma sonucunda nişanlandığı Solmaz Çiros ile birlikte TV8 ekranlarında yayınlanan olan Aşk-ı Roman isimli dizide başrolde yer almıştır. Anne ve babası ayrıdır, 9 kardeşi vardır.

