Survivor 2020'de kim elendi? Birleşme partisi sonrası bir ilk! İşte Survivor'da 21 Nisan Salı elenen isim

Survivor 2020'nin 21 Nisan Salı akşamı ekran gelen son bölümünde ada konseyinde bir isim yarışmaya veda etti. Survivor'da bu hafta gönüllüler ve ünlüler takımları birer dokunulmazlık oyununu kazanınca ve yeni kurallar gereği her iki takımdan da elemeye yarışmacılar kaldı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2020'de değişen eleme sistemine göre, her dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan eleme adayları çıkmaya başladı. Survivor'da haftanın ilk eleme adayları ünlüler takımından Ezgi ve gönüllüler takımından Barış olmuştu.

Survivor'da 21 Nisan Salı ekrana gelen yeni bölümdeki ada konseyinde ise sms oylamasında en yüksek oyları alan isimler açıklandı. Survivor gönüllüler takımında Barış, Cemal Can Evrim en yüksek oyu alan yarışmacılar oldu. Böylece Barış'ın eleme adaylığı da düştü. Kurallar gereği Barış, Cemal Can ve Evrim elemeye gidecek 3 ismi daha belirledi. Barış eleme adayı olarak Gizem'i, Cemal Can Yasin'i, Evrim ise Ardahan'ı elemeye yolladı.

Ünlüler takımında ise en yüksek oyları Aycan ve Mert aldı. Konseyde Mert Yunus Emre'yi, Aycan ise Elif'i eleme adayları olarak gösterdi.