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Survivor 2020'de kim elendi? Birleşme partisi sonrası bir ilk! İşte Survivor'da 21 Nisan Salı elenen isim

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 23:46 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 21 Nisan Salı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da değişen sistem sonrası bir ilk yaşandı ve toplam 6 yarışmacı elemeye kaldı. Acun Ilıcalı ise sms oylamasında çıkan sonuçlara göre elenen ismi açıkladı. Birleşme partisinden sonra adaya ilk veda eden isim de belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve elenen yarışmacı.

Survivor 2020'de kim elendi? Birleşme partisi sonrası bir ilk! İşte Survivor'da 21 Nisan Salı elenen isim

Survivor 2020'nin 21 Nisan Salı akşamı ekran gelen son bölümünde ada konseyinde bir isim yarışmaya veda etti. Survivor'da bu hafta gönüllüler ve ünlüler takımları birer dokunulmazlık oyununu kazanınca ve yeni kurallar gereği her iki takımdan da elemeye yarışmacılar kaldı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2020'de değişen eleme sistemine göre, her dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan eleme adayları çıkmaya başladı. Survivor'da haftanın ilk eleme adayları ünlüler takımından Ezgi ve gönüllüler takımından Barış olmuştu.

gönüllüler

Survivor'da 21 Nisan Salı ekrana gelen yeni bölümdeki ada konseyinde ise sms oylamasında en yüksek oyları alan isimler açıklandı. Survivor gönüllüler takımında Barış, Cemal Can Evrim en yüksek oyu alan yarışmacılar oldu. Böylece Barış'ın eleme adaylığı da düştü. Kurallar gereği Barış, Cemal Can ve Evrim elemeye gidecek 3 ismi daha belirledi. Barış eleme adayı olarak Gizem'i, Cemal Can Yasin'i, Evrim ise Ardahan'ı elemeye yolladı.

Ünlüler takımında ise en yüksek oyları Aycan ve Mert aldı. Konseyde Mert Yunus Emre'yi, Aycan ise Elif'i eleme adayları olarak gösterdi.

Böylece ünlüler takımında Ezgi, Yunus Emre ve Elif, gönüllülerde ise Ardahan, Gizem ve Yasin elemeye kalan isimler oldu.

ünlüler

SURVIVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor 2020'de geçtiğimiz Pazar akşamı yapılan sms oylamasının sonuçları açıklandı. Survivor'da bu hafta elemeye kalan Ezgi, Yunus Emre, Elif, Ardahan, Gizem ve Yasin arasında en az oyu alan Ezgi oldu. Böylece Survivor'dan bu hafta elenen isim ünlüler takımından Ezgi oldu.

ezgi


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