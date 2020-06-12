Survivor 2020'de Nisa'ya yenilen Evrim gözyaşlarına boğuldu!

Survivor 2020'de yeni takımların oluşmasından sonra ilk erzak oyununda Evrim, Nisa ile karşı karşıya geldi. Oyunu kaybeden Evrim, atışlarını kastederek "Nasıl girmiyor ya?" şeklinde bir isyan cümlesi kurdu ve daha sonra sinirlerine hakim olamadı.

Parkurdaki havuza giren ve arkadaşlarından uzaklaşan Evrim uzun süre ağladı. Daha sonra takım arkadaşı Elif'in yanına gittiği Evrim, "Zorlanıyorum, ağlamak istiyorum. Yenilince üzülüyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Elif ise arkadaşına destek olarak sakinleştirmeye çalıştı.



Survivor'da bu haftaki erzak oyununu kırmızı takım kazandı. Kırmızı takım yarışmacıları Cemal Can, Nisa, Barış ve Berkan ödül olarak mangalda et pişirerek ziyafet çekti.



