Survivor 2020 finali ne zaman ve nerede olacak? Acun Ilıcalı açıkladı! İşte Survivor final tarihi

Survivor 2020'de finale çok az bir süre kala heyecan ve gerilim üst seviyede yaşanıyor. Çeyrek final haftasının yaşandığı Survivor'da yaşanan son gelişmelerin konuşulduğu Survivor Panorama'da canlı yayına Acun Ilıcalı katıldı. Acun Ilıcalı, Survivor Panorama'da Survivor finaline dair önemli açıklamalar yaptı. Survivor final tarihini ve yapılacak yeri de açıklayan Acun Ilıcalı, finale sadece ailelerin katılabileceğini belirtti.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN? TÜRKİYE'DE Mİ OLACAK?

Şubat ayında yeni sezonuna başlayan Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler’de son sekize kalan yarışmacılar, final mücadelesi veriyor. Acun Ilıcalı, "Enteresan günlere doğru gidiyoruz. Finale sayılı günler kaldı. Son sürprizlerimiz var onları patlatacağız, merak etmeyin. Son haftamızdaki 7 gün ise inanılmaz geçecek" şeklinde konuştu.

"FİNALE SADECE AİLELER KATILACAK"

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 final tarihinin ise 13-14 Temmuz olduğunu açıkladı. Survivor finalinin İstanbul’da olacağını söyleyen Ilıcalı, "Final İstanbul'da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa çok enteresan bir yerde yapılacak Survivor finali. Finale ise sadece eski yarışmacılar ile Survivor 2020 yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak" dedi.