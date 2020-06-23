Acun Ilıcalı'dan bomba Nisa ve Sercan açıklaması! 'Konuşmalarının yüzde 70'ini yayınlamıyoruz'

Survivor 2020 yarışmasının son bölümüne Sercan ve Nisa arasındaki polemik damga vurdu. Survivor'da kendisini eleme adayı gösteren Sercan için Nisa'nın "Benden intikam alıyor" sözler ikili arasındaki eski defterlerin yeniden açılmasına yol açtı. Survivor son bölümde konuşan Sercan, "Nisa'nın peşinden koşuyormuşum havası verildi. Benim de gururum var. Bu olay tek taraflı yaşanmadı. Çantamda notlar var. Yaşananlara en yakın arkadaşı Cemal Can da şahit" dedi.

Survivor'da yaşanan son gelişmelerin konuşulduğu Survivor Panorama'da canlı yayına Acun Ilıcalı katıldı ve Sercan ile Nisa arasındaki gerilim hakkında önemli detaylar aktardı.

Ilıcalı,"Söylenecek tek bir şey var, prodüksiyon olarak uzatmak istemediğimiz bir konu. Konuyu kapadık ama ilerki dönemde bununla ilgili bir tansiyon yükselmesi başladı. Tekrar gündeme geldi. Bizle uzaktan yakından alakası yok. Bizden vermememiz beklenmesin. Bazı konularda mümkün olduğu kadar yarışmacılarımızı koruyoruz ve her şeyi yansıtmıyoruz. Orada konu Nisa'nın Sercan'a karşı 'İntikam alıyor' demesi. Bir şekilde tansiyon yükselmiş.

Bana kalırsa Sercan'ın Nisa'yı eleme adayı gösterme nedeni tatmin edici değildi. Bu sebepten tatmin olmayınca Nisa 'İntikam alıyor' dedi. İkisinin de konuşmalarının yüzde 70'ini yayınlamıyoruz. İkisi de bizim için çok değerli bir yarışmacı. Bizim şu anki düşüncemiz, ortada buğulu bir durum var. Seyircinin takdiri her şey" ifadelerini kullandı.