Survivor kim elendi? İddialı isim böyle veda etti! İşte 23 Haziran Salı Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor'daki 3. dokunulmazlık oyununu ise kazanan yine Cemal Can oldu. Cemal Can bu defa, Sercan Yıldırım'ı eleme adayı olarak söyledi. Böylece Survivor'da Nisa, Evrim ve Sercan elemeye kalan isimler oldu.

Survivor 2020 'de çeyrek finale kalan 8 yarışmacı, yarı finale ve finale yükselebilmek için hafta boyunca mücadele etti. Survivor çeyrek finalde, bireysel dokunulmazlık oyunlarını kazanan yarışmacılar, elemeye kalan 3 ismi belirledi. Toplu sms oylamasının sonuçlarına göre ise bu hafta Survivor'dan elenen isim belli oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da iki gün boyunca yapılan toplu sms oylaması sonuçlarına göre elenen aday belli olacak. Eleme adayları olan Nisa, Evrim ve Sercan arasında, toplu sms oylamasında en az oyu alan yarışmacı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor 2020'de bu hafta elenen yarışmacı Evrim Keklik oldu.

SURVIVOR'DAN ELENEN EVRİM KEKLİK VEDA KONUŞMASI YAPTI

Acun Ilıcalı'nın elendiğini açıkladığı Evrim, adaya veda etmeden önce konuşma yaptı. Evrim, "Survivor'dan elendiğim için çok üzgünüm. Daha ileriye gitmek isterdim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Buradaki her yarışmacı zordu ve ben de zor biriydim. Üzüldüm ama 4,5 aydır buradayım ve yorulmuştum. Buradan çıktıktan sonra hayatıma devam edeceğim ve Survivor izleyeceğim" dedi.

ACUN: "EVRİM SURVIVOR'I BAŞARILI TAMAMLADI"

Acun Ilıcalı ise Evrim hakkında, "Artık buraya gelen her yarışmacı, seyirciden takdir de görmüştür. Son 8'e kalan bütün yarışmacılar başarılıdır. Survivor içinde kendini çok geliştirdin. Parkurda ve oyunlarda bitiriciliğin çok gelişti. Önemli galibiyetlerde hep payın oldu. Survivor'ı başarılı bir şekilde tamamladın" ifadeleri kullandı.