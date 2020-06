Survivor kim elendi? İddialı isim böyle veda etti! İşte 23 Haziran Salı Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor 2020'de çeyrek finale kalan 8 yarışmacı, yarı finale ve finale yükselebilmek için hafta boyunca mücadele etti. Survivor çeyrek finalde, bireysel dokunulmazlık oyunlarını kazanan yarışmacılar, elemeye kalan 3 ismi belirledi. Toplu sms oylamasının sonuçlarına göre ise bu hafta Survivor'dan elenen isim belli oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da çeyrek final haftasında 3 bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve ada konseyleri sonrasında 3 yarışmacı elemeye kaldı.

Survivor'da haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununda Sercan, Yasin, Elif, Evrim, Nisa, Cemal Can, Barış ve Berkan karşı karşıya geldi. Rakiplerini geride bırakan Cemal Can, dokunulmazlığı kazanan oldu. Ada konseyinde Cemal Can, haftanın ilk eleme adayı olarak Evrim'i söyledi.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan ise Sercan Yıldırım oldu. Sercan eleme adayı olarak Nisa'yı seçti.



Survivor'daki 3. dokunulmazlık oyununu ise kazanan yine Cemal Can oldu. Cemal Can bu defa, Sercan Yıldırım'ı eleme adayı olarak söyledi.



Böylece Survivor'da Nisa, Evrim ve Sercan elemeye kalan isimler oldu.