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Survivor kim elendi? İddialı isim böyle veda etti! İşte 23 Haziran Salı Survivor'dan elenen yarışmacı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 23:59 | Son Güncelleme

Survivor kim elendi sorusu 23 Haziran Salı ekrana gelen 116. bölümde yanıt buldu. Survivor çeyrek final haftasında Evrim Keklik, Nisa, Sercan, Yasin, Elif, Cemal Can, Barış ve Berkan bireysel dokunulmazlık için 3 defa yarıştı. Oyunlar sonunda ise 3 yarışmacı eleme adayı oldu. Büyük final tarihi belli olan Survivor'da son yapılan toplu sms oylamasının sıralamasına göre bu hafta elenen isim belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi? İşte 23 Haziran Salı Survivor 2020'den elenen isim.

Survivor kim elendi? İddialı isim böyle veda etti! İşte 23 Haziran Salı Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor 2020'de çeyrek finale kalan 8 yarışmacı, yarı finale ve finale yükselebilmek için hafta boyunca mücadele etti. Survivor çeyrek finalde, bireysel dokunulmazlık oyunlarını kazanan yarışmacılar, elemeye kalan 3 ismi belirledi. Toplu sms oylamasının sonuçlarına göre ise bu hafta Survivor'dan elenen isim belli oldu.

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SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da çeyrek final haftasında 3 bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve ada konseyleri sonrasında 3 yarışmacı elemeye kaldı.

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Survivor'da haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununda Sercan, Yasin, Elif, Evrim, Nisa, Cemal Can, Barış ve Berkan karşı karşıya geldi. Rakiplerini geride bırakan Cemal Can, dokunulmazlığı kazanan oldu. Ada konseyinde Cemal Can, haftanın ilk eleme adayı olarak Evrim'i söyledi.

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Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan ise Sercan Yıldırım oldu. Sercan eleme adayı olarak Nisa'yı seçti.
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Survivor'daki 3. dokunulmazlık oyununu ise kazanan yine Cemal Can oldu. Cemal Can bu defa, Sercan Yıldırım'ı eleme adayı olarak söyledi.
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Böylece Survivor'da Nisa, Evrim ve Sercan elemeye kalan isimler oldu.

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SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da iki gün boyunca yapılan toplu sms oylaması sonuçlarına göre elenen aday belli olacak. Eleme adayları olan Nisa, Evrim ve Sercan arasında, toplu sms oylamasında en az oyu alan yarışmacı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor 2020'de bu hafta elenen yarışmacı Evrim Keklik oldu.

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SURVIVOR'DAN ELENEN EVRİM KEKLİK VEDA KONUŞMASI YAPTI

Acun Ilıcalı'nın elendiğini açıkladığı Evrim, adaya veda etmeden önce konuşma yaptı. Evrim, "Survivor'dan elendiğim için çok üzgünüm. Daha ileriye gitmek isterdim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Buradaki her yarışmacı zordu ve ben de zor biriydim. Üzüldüm ama 4,5 aydır buradayım ve yorulmuştum. Buradan çıktıktan sonra hayatıma devam edeceğim ve Survivor izleyeceğim" dedi.

ACUN: "EVRİM SURVIVOR'I BAŞARILI TAMAMLADI"

Acun Ilıcalı ise Evrim hakkında, "Artık buraya gelen her yarışmacı, seyirciden takdir de görmüştür. Son 8'e kalan bütün yarışmacılar başarılıdır. Survivor içinde kendini çok geliştirdin. Parkurda ve oyunlarda bitiriciliğin çok gelişti. Önemli galibiyetlerde hep payın oldu. Survivor'ı başarılı bir şekilde tamamladın" ifadeleri kullandı.

SURVIVOR 2020 ÇEYREK FİNAL ELEME SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Survivor 2020’de çeyrek finale kalan sekiz yarışmacı, haftanın üç günü dokunulmazlık oyunu oynayacak. Bu oyunların her birinden dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, akşamında bir isim söyleyecek ve eleme adayı çıkaracak. Bu şekilde 3 eleme adayı arasında, daha önce yapılan büyük sms oylamasına göre, en az oyu alan yarışmacı Survivor 2020’ye veda edecek. Oylama sonuçları, son dörtlüye kadar geçerli olacak.

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