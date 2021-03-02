Survivor 2020'nin yıldızı Aycan Yanaç: Survivor 2021'i izlemiyorum favorim yok

Geçtiğimiz yıl katıldığı Survivor’la adını duyuran Gaziantep ALG Spor’da forma giyen Aycan Yanaç, yarışmanın ardından yeşil sahalara geri döndü. Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi’nin forvet oyuncusu Yanaç, ALG Spor’un sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.

“FAVORİM YOK İYİ OLAN KAZANSIN”

TV8'de yayınlanan Survivor 2021'i takip etmediğini ve favorisinin olmadığını belirten Yanaç, “Çok zaman bulamıyorum Gaziantep’te geldiğim için ve İstanbul’da da işlerim olduğundan. Bir de benim için geçen seneden çok yeniymiş gibi olduğundan çok izlemiyorum. Favorim yok iyi olan kazansın” diye konuştu.

“SAHAYA ÇIKIP OYNAMAK İSTİYORUZ”

Türkiye’de kadın liginin pandemiden dolayı başlayamadığını dile getiren Aycan Yanaç, “Hem Avrupa’da hem erkeler liginde tüm ligler oynanıyor bir tek kadın ligi oynamıyor Türkiye’de. Hep oynatacağız diyorlar 1-2 aya ama sezonu bitirdik, hala biz oynamadık. Son aylarımız kaldı, inşallah onlardan ümit ediyoruz. Bize başlansın dediğinde biz her zaman hazırız ve sahaya çıkıp maçı oynamak istiyoruz” diye konuştu.

İKİ ŞEHRE DE ÖZLEM DUYUYOR

Herkesin evlerde bireysel çalışmak zorunda kaldığını kaydeden Aycan Yanaç, “Şu an toplandık Gaziantep’te antrenmanlara başladık. Biz hazırız, maçlar başladığında galibiyetlerimizi alacağız. Gaziantep beni iyi karşıladı, buraya da alıştım. Aslında İstanbul’a gittiğimde burayı özlüyorum, biran önce geri döneyim istiyorum. Burada da bir evim var artık, burada olduğum için mutluyum” dedi. (İHA)

