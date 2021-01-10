MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor 2021'de erzak oyununu kim kazandı? Ödül ne oldu? İşte 10 Ocak 2021 Survivor'da market oyununu kazanan takım

Survivor 2021'de erzak oyununu kim kazandı? Ödül ne oldu? İşte 10 Ocak 2021 Survivor'da market oyununu kazanan takım

10.01.2021 22:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Survivor 2021'de erzak oyununu kim kazandı? Ödül ne oldu? İşte 10 Ocak 2021 Survivor'da market oyununu kazanan takım

Survivor 2021 yarışmasının 10 Ocak Pazar ekrana gelen 2. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları market oyununda karşı karşıya geldi. Murat Ceylan’ın sunduğu market oyununda takımlar, nehirden kovayla su taşımaya çalıştı. Kazanan takımın alacağı ödül ise yarışmacıları çok heyecanlandırdı. Peki, Survivor 2021’de erzak oyununu kim kazandı? Survivor’da erzak oyunu ödülü neydi?

Survivor'da takımlar erzak kazanabilmek için parkura çıktı. Oyun öncesinde açıklanan ödül ise yarışmacıları adeta sevinçten havaya uçurdu. Çok önemli besin olan ödülü kazanmak için takımlar inanılmaz bir mücadele sergiledi.

SURVIVOR'DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor’da bu akşam oynanan erzak oyunu ödülü kazanan takım yarışmacılarına kişi başına üçer yumurta olarak açıklandı. Aynı zamanda kazanan takım, kaybeden takıma göre 1,5 kat içinde yağ, pirinç içeren erzak paketi alacak.

SURVİVOR 2021 ERZAK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dört erkek dört kadın yarışmacının yer aldığı market oyununda takımlar, nehir kenarındaki parkurda mücadele etti. Zorlu geçen oyunda gönüllülerden ünlüler geçen İlayda aldığı sayılarla dikkat çekti. Erzak oyununu 10-6'lık skorla oyunu kazanan takım ünlüler oldu.

market-oyunu9577328965ffb43d714eb8

TAKIM DEĞİŞTİREN İLAYDA OYUNA DAMGASINI VURDU!

Survivor 2021 ilk bölümde toplanan ada konseyinde gönüllüler takımından bir kadın yarışmacı ünlüler takımına geçecekti. Bunun için gönüllüler takımında bir oylama yapıldı. Oylamada kendisi hariç herkes İlayda'nın adını söyledi. Bundan dolayı İlayda Şeker, ilk günde gönüllüler takımından ünlüler takımına geçti. Oynanan market oyununda İlayda Şeker, ikide iki yaptı. Performansı ile göz dolduran Survivor İlayda, finalde aldığı sayı ile ünlülerin market oyununu kazanmasını sağladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düşen uçağın denizin altındaki görüntüleriDüşen uçağın denizin altındaki görüntüleri
Survivor'daki ilk gününde takım değiştirdi!Survivor'daki ilk gününde takım değiştirdi!
WandaVision için geri sayım başladıWandaVision için geri sayım başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu

Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu

İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu özür dilemeli

İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu özür dilemeli

Yolcu, otobüs şoförüne böyle beddua etti!

Yolcu, otobüs şoförüne böyle beddua etti!

Görüntüler olay olmuştu! Ümitcan Uygun gözaltına alındı

Görüntüler olay olmuştu! Ümitcan Uygun gözaltına alındı

Sınırları zorluyor! Küvete girmeden önce...

Sınırları zorluyor! Küvete girmeden önce...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

'Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım'

'Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım'

Diğer Haberler

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız'dan Kuzey'i sevindiren karar!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız'dan Kuzey'i sevindiren karar!

Survivor İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 ünlüler yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli?

Survivor'daki ilk gününde takım değiştirdi!

Berfu'dan Eser Yenenler'e: Ben seni klonlamayı nasıl başarıyorum kocacığım?

'Ben seni klonlamayı nasıl başarıyorum kocacığım?'

Brooklyn Beckham: Doğum günün kutlu olsun bebeğim

Beckham'ın aklını başından aldı! 'Bebeğim...'

Çağla Şıkel ile Kuzey Altuğ'dan anne-oğul pozu

Oğluyla pozların beğeni yağdı

Mastürbasyon itirafından sonra babası kızdı mı? İrem Derici'den bomba paylaşım

Mastürbasyon itirafı olay olmuştu! Bomba bir paylaşım daha

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.