Survivor 2021'de erzak oyununu kim kazandı? Ödül ne oldu? İşte 10 Ocak 2021 Survivor'da market oyununu kazanan takım

Survivor'da takımlar erzak kazanabilmek için parkura çıktı. Oyun öncesinde açıklanan ödül ise yarışmacıları adeta sevinçten havaya uçurdu. Çok önemli besin olan ödülü kazanmak için takımlar inanılmaz bir mücadele sergiledi.

SURVIVOR'DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor’da bu akşam oynanan erzak oyunu ödülü kazanan takım yarışmacılarına kişi başına üçer yumurta olarak açıklandı. Aynı zamanda kazanan takım, kaybeden takıma göre 1,5 kat içinde yağ, pirinç içeren erzak paketi alacak.

SURVİVOR 2021 ERZAK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dört erkek dört kadın yarışmacının yer aldığı market oyununda takımlar, nehir kenarındaki parkurda mücadele etti. Zorlu geçen oyunda gönüllülerden ünlüler geçen İlayda aldığı sayılarla dikkat çekti. Erzak oyununu 10-6'lık skorla oyunu kazanan takım ünlüler oldu.

TAKIM DEĞİŞTİREN İLAYDA OYUNA DAMGASINI VURDU!

Survivor 2021 ilk bölümde toplanan ada konseyinde gönüllüler takımından bir kadın yarışmacı ünlüler takımına geçecekti. Bunun için gönüllüler takımında bir oylama yapıldı. Oylamada kendisi hariç herkes İlayda'nın adını söyledi. Bundan dolayı İlayda Şeker, ilk günde gönüllüler takımından ünlüler takımına geçti. Oynanan market oyununda İlayda Şeker, ikide iki yaptı. Performansı ile göz dolduran Survivor İlayda, finalde aldığı sayı ile ünlülerin market oyununu kazanmasını sağladı.

