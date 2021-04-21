Survivor 2021'de İsmail Balaban ne ceza aldı? Acun Ilıcalı: Kamera kayıttayken yemek yedin

Survivor Türkiye 2021'nin 20 Nisan Salı ekrana gelen son bölümdeki eleme konseyine, İsmail Balaban'a verilen ceza damga vurdu. Survivor'da oyun alanında bulduğu yiyeceği, uyarılara rağmen yiyen İsmail'e tarihi bir ceza verildi.

"KAMERA KAYITTAYKEN YEMEK YEDİN"

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, İsmail Balaban'ın yaptığı kural ihlalini açıkladı. Ilıcalı, "İsmail oyun alanında bir yiyecek buluyor. Kameranın kayıtta olduğu sırada bizim görevlimiz İsmail'e besini yememesi gerektiğini söylüyor. İsmail ise çok aç olduğunu söyleyerek bunu yiyor. Bu hiç başıma gelen bir durum değil. Görevli uyardığı halde İsmail bunu yiyor. Kamera kayıttayken görevli sana yememeni söylüyor. Sen de kayıtta olduğunu bile bile bunu yiyorsun" dedi.

"ODUN ARARKEN OYUN ALANINA GİTTİM VE..."

İsmail Balaban ise, "Burada en çok zorladığım şey açlık. Ödül oyununu kaybetmiştik ve en çok sinirlendiğim oyun oldu. Sonrasında kampa gittik. Odun aramaya gittim. Oyun alanına da yakındı bizim kamp alanımıza ve oraya gittim. Kimse de yoktu. Yiyecek buldum orada. Onları aldım kampa geldim. Oradaki görevli beni gördü. Yememiştim henüz ancak o kamerayı getirdi. Yemediğim için ceza alacağıma yiyerek ceza alayım diye düşündüm ve yedim" ifadelerini kullandı.

