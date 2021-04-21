MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor 2021'de İsmail Balaban ne ceza aldı? Acun Ilıcalı: Kamera kayıttayken yemek yedin

Survivor 2021'de İsmail Balaban ne ceza aldı? Acun Ilıcalı: Kamera kayıttayken yemek yedin

21.04.2021 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in son bölümünde yarışma kurallarını ihlal ederek yiyecek temin eden İsmail Balaban'a ağır bir ceza verildi. Survivor konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, kameranın kayıtta olduğu sırada ve görevlinin uyarısına rağmen bulduğu yemeği yiyen İsmail'e çok sinirlendi. Acun Ilıcalı, Survivor tarihinin diskalifiye dışında en ağır cezalarından birini İsmail Balaban'a verdi.

Survivor 2021'de İsmail Balaban ne ceza aldı? Acun Ilıcalı: Kamera kayıttayken yemek yedin

Survivor Türkiye 2021'nin 20 Nisan Salı ekrana gelen son bölümdeki eleme konseyine, İsmail Balaban'a verilen ceza damga vurdu. Survivor'da oyun alanında bulduğu yiyeceği, uyarılara rağmen yiyen İsmail'e tarihi bir ceza verildi.

ismail2

"KAMERA KAYITTAYKEN YEMEK YEDİN"

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, İsmail Balaban'ın yaptığı kural ihlalini açıkladı. Ilıcalı, "İsmail oyun alanında bir yiyecek buluyor. Kameranın kayıtta olduğu sırada bizim görevlimiz İsmail'e besini yememesi gerektiğini söylüyor. İsmail ise çok aç olduğunu söyleyerek bunu yiyor. Bu hiç başıma gelen bir durum değil. Görevli uyardığı halde İsmail bunu yiyor. Kamera kayıttayken görevli sana yememeni söylüyor. Sen de kayıtta olduğunu bile bile bunu yiyorsun" dedi.

acun2

"ODUN ARARKEN OYUN ALANINA GİTTİM VE..."

İsmail Balaban ise, "Burada en çok zorladığım şey açlık. Ödül oyununu kaybetmiştik ve en çok sinirlendiğim oyun oldu. Sonrasında kampa gittik. Odun aramaya gittim. Oyun alanına da yakındı bizim kamp alanımıza ve oraya gittim. Kimse de yoktu. Yiyecek buldum orada. Onları aldım kampa geldim. Oradaki görevli beni gördü. Yememiştim henüz ancak o kamerayı getirdi. Yemediğim için ceza alacağıma yiyerek ceza alayım diye düşündüm ve yedim" ifadelerini kullandı.
ismail4

İSMAİL BALABAN'A TARİHİ CEZA!

İsmail Balaban'ın cezasını açıklayan Acun Ilıcalı'nın ise oldukça sinirlendiği dikkat çekti. "Survivor'da yenilen yemeğin bendeki karşılığı çaresizliktir" şeklinde konuşan Acun Ilıcalı, İsmail hakkındaki kararı şu ifadelerle açıkladı:

acun5

"Sen bir kamera kaydı varken ve uyarısı net bir şekilde yapıldığı halde yedin. Bu başka bir boyut. Bu 'Bakın ben işte böyle yerim' mesajıdır. Bizim prodüksiyonumuzda her çalışan kişi beni temsil etmektedir ve ben demektir. Bunu benim önümde yemekle, benim bir kardeşimin önünde yemen arasında fark yok. Survivor'da yenilen yemeğin bendeki karşılığı çaresizliktir. Hiç mutlu değilim, bir yarışmacıya yaptırım uygulamak benim için eziyet. Ancak seyircimizin güvenini sarsamayız. Sana farklı bir yaptırım yapacağız. Bundan sonraki 3 oyunda oynamayacaksın. Bundan sonraki de 3 yemek ödülünü yemiyorsun. Bu yarışma fiziki zor şartlara dayanma yarışması. Gidip avlanacaksın gerekirse. Dayanamıyorsan da dayanabilen devam edecek."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada sürpriz sonuçSurvivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada sürpriz sonuç
Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 20 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Aylardır bekleniyordu, Apple tanıttı! Artık kaybolmayacaklar

Aylardır bekleniyordu, Apple tanıttı! Artık kaybolmayacaklar

Dehşet! Yol verme kavgası silahlı çatışmaya döndü: 2 ölü, 9 yaralı

Dehşet! Yol verme kavgası silahlı çatışmaya döndü: 2 ölü, 9 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Günden güne eriyor! 'Ölüm aklıma geldikçe...'

Günden güne eriyor! 'Ölüm aklıma geldikçe...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

Son paylaşımı parmak ısırttı

Son paylaşımı parmak ısırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.