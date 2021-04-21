Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincileri kimler oldu? İşte 20 Nisan Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor Türkiye’de bu haftanın dokunulmazlık oyunları ünlüler ve gönüllüler birer defa kazandı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarda ise ünlüler ve gönüllüler takımlarından iki aday belli olmuştu. Survivor son bölümde ise her iki takımda da sms birincisi olan yarışmacılar, üçüncü ve dördüncü eleme adaylarını belirledi.

SURVIVOR'DA SMS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Survivor’da bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımları için sms halk oylamasında büyük sürpriz yaşandı. Survivor'daünlüler takımında sms birincisi Sergen oldu.

Gönüllülerde sms birincisi bu defa Steven oldu.

SURVIVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor’da bu hafta ilk dokunulmazlığı ünlüler, ikinci dokunulmazlığı gönüllüler kazandı. Gönüllüler’den Dora 1. eleme adayı, ünlülerden İlayda 2. eleme adayı oldu.

Gönüllülerde oylama birincisi Steven 3. eleme adayı olarak Reşat'ın adını söyledi. Ünlülerin birincisi Sergen ise 4. eleme adayı olarak İsmail Balaban'ı belirledi.

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de bu hafta eleme kalan Dora, Reşat, İsmail ve İlayda arasında sms oylamasında en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'dan bu hafta elenen isim gönüllüler takımı yarışmacısı Reşat oldu.

Elendiği açıklandıktan sonra büyük şok yaşayan Reşat gözyaşlarını tutamadı. Reşat'ın ilk tepkisi ise "Bunun bir rüya olması lazım. Uyandırın beni" oldu.

