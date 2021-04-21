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Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincileri kimler oldu? İşte 20 Nisan Survivor'dan elenen yarışmacı

21.04.2021 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 20 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunları sonrasında hem gönüllüler hem de ünlülerden eleme adayları çıkmıştı. Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise sms birincisi olan yarışmacılar, diğer eleme adaylarını belirledi. Peki Survivor sms birincisi kim oldu? Survivor 2021'den kim elendi? İşte 20 Nisan Salı Survivor'dan elenen yarışmacı.

Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincileri kimler oldu? İşte 20 Nisan Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor Türkiye’de bu haftanın dokunulmazlık oyunları ünlüler ve gönüllüler birer defa kazandı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarda ise ünlüler ve gönüllüler takımlarından iki aday belli olmuştu. Survivor son bölümde ise her iki takımda da sms birincisi olan yarışmacılar, üçüncü ve dördüncü eleme adaylarını belirledi.

SURVIVOR'DA SMS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Survivor’da bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımları için sms halk oylamasında büyük sürpriz yaşandı. Survivor'daünlüler takımında sms birincisi Sergen oldu.

ünlüler1

Gönüllülerde sms birincisi bu defa Steven oldu.

gönüllüler

SURVIVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor’da bu hafta ilk dokunulmazlığı ünlüler, ikinci dokunulmazlığı gönüllüler kazandı. Gönüllüler’den Dora 1. eleme adayı, ünlülerden İlayda 2. eleme adayı oldu.

dora

Gönüllülerde oylama birincisi Steven 3. eleme adayı olarak Reşat'ın adını söyledi. Ünlülerin birincisi Sergen ise 4. eleme adayı olarak İsmail Balaban'ı belirledi.

ismail

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de bu hafta eleme kalan Dora, Reşat, İsmail ve İlayda arasında sms oylamasında en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'dan bu hafta elenen isim gönüllüler takımı yarışmacısı Reşat oldu.

resat

Elendiği açıklandıktan sonra büyük şok yaşayan Reşat gözyaşlarını tutamadı. Reşat'ın ilk tepkisi ise "Bunun bir rüya olması lazım. Uyandırın beni" oldu.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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