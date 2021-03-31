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Survivor 2021'de MasterChef sürprizi! MasterChef'in ünlü yarışmacıları Survivor yarışmacıları için yemek yaptı

31.03.2021 02:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor’ın 30 Mart Salı akşamı ekrana gelen yeni bölümünde MasterChef Türkiye yarışmacıları konuk oldu. MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık, MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, MasterChef 20219 yarışmacıları Ekin Eylem Ulaş, Güzide Mertcan, Batuhan Bayır ve MasterChef 2020 yarışmacıları Emir Elidemir ile Barbaros Yoloğlu, dokunulmazlığı kazanan takımın yarışmacılarına çok özel yemek hazırladı.

Survivor 2021'de MasterChef sürprizi! MasterChef'in ünlü yarışmacıları Survivor yarışmacıları için yemek yaptı

MasterChef Türkiye 2019 ve 2020 yarışmacıları, Survivor’ın 59. bölümünde Dominik'te konuk oldu.

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MasterChef yarışmacıları tarafından hazırlanacak yemek menüsü açıklandı.

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Dokunulmazlığı kazanan takımın yarışmacılarını hanımağa çorbası, deniz mahsüllü arpa şehriyeli pilav,Samsun mantısı, hünkarbeğendi, dana kuyruğu, patetes püre, bademli kaymaklı baklava ve astarlı sütlaçtan oluşan zengin bir menü bekliyordu.

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SURVİVOR 2021'İN KONUKLARI MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACILARI

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MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık, MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, MasterChef 20219 yarışmacıları Ekin Eylem Ulaş, Güzide Mertcan, Batuhan Bayır ve MasterChef 2020 yarışmacıları Emir Elidemir ile Barbaros Yoloğlu Dominik’te Survivor yarışmacıları için dokunulmazlık oyunu ödülü olarak özel bir yemek menüsü hazırladı.

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Survivor Türkiye'de 12. haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan gönüllüler takımı, MasterChef Türkiye yarışmacılarının hazırladığı enfes yemeklerin tadına baktı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Masterchef
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