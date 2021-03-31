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Survivor’da eleme adayı kim oldu? 30 Mart Survivor 2021’de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

31.03.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 30 Mart Salı akşamı ekrana gelen 59. yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları, birleşme partisi sonrasında haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım için toplanacak ada konseyinde haftanın üçüncü eleme adayı belirleyen oylama yaptı. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor’da eleme adayı kim oldu?

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 30 Mart Survivor 2021’de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2021’de ünlüler ile gönülller, haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi toplandı ve haftanın 3. eleme adayı belirlendi.

VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor yeni bölüm bu akşam voleybol maçı ile başladı. Survivor 2021 ile Acun Medya, bir kez daha karşı karşıya geldi. Acun Medya'da Acun Ilıcalı ile İrem Kanan yer alırken Survivor 2021'de Aleyna Kalaycıoğlu'na bu sefer Evrim Keklik eşlik etti. Survivor 2021 yine oyuna iddialı başladı. Fakat ilk defa yan yana oynayan iki yarışmacı, çok mücadele ettiler fakat oyunu 3-1 kazanan Acun Medya kazandı. Acun Medya'yı tutan yarışmacılar bir dilim havuçlu kek kazandı.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler, bir kez daha kazanıp karşı takımdan birinin elenmesini garantilemek istiyordu. Gönüllüler takımı ise dokunulmazlığı kazanıp karşı takımdan birinin elenmesini amaçlıyordu.

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Dokunulmazlık oyununda parkur boyunca yarışmacılar, bellerine bağlı bir Hindistan ceviziyle seramikleri kıra kıra finale ulaşmaya çalıştı. Çok çekişmeli geçen kritik mücadelede gönüllüler farklı bir şekilde öne geçti. Fakat ünlüler atak yaparak aradaki farkı kapattı. Yüksek tempoda geçen dokunulmazlık oyununda 10-8 skorla kazanan gönüllüler takımı oldu.
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SURVİVOR’DA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Türkiye’de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden ünlüler takımı için ada konseyi toplandı. Ada konseyinde yapılan oylama ile bu haftanın üçüncü eleme adayı belirlendi.

İsmi yazılanlar Sergen, İsmail, İlayda ve Öykü idi. Bu dört isim arasında adı en çok yazılan Öykü, haftanın üçüncü eleme adayı oldu. Survivor'da ilk eleme adayları ise dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımından Hanzade ve Aleyna Çalışkan olmuştu.

Perşembe akşamı, ünlüler ve gönüllüler SMS birincileri tarafından birer eleme adayı daha çıkarılacak. Haftanın eleme adayları arasından en az oyu alan yarışmacı Survivor'a veda edecek.

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TV8 survivor
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