Survivor’da eleme adayı kim oldu? 30 Mart Survivor 2021’de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2021’de ünlüler ile gönülller, haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi toplandı ve haftanın 3. eleme adayı belirlendi.

VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor yeni bölüm bu akşam voleybol maçı ile başladı. Survivor 2021 ile Acun Medya, bir kez daha karşı karşıya geldi. Acun Medya'da Acun Ilıcalı ile İrem Kanan yer alırken Survivor 2021'de Aleyna Kalaycıoğlu'na bu sefer Evrim Keklik eşlik etti. Survivor 2021 yine oyuna iddialı başladı. Fakat ilk defa yan yana oynayan iki yarışmacı, çok mücadele ettiler fakat oyunu 3-1 kazanan Acun Medya kazandı. Acun Medya'yı tutan yarışmacılar bir dilim havuçlu kek kazandı.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler, bir kez daha kazanıp karşı takımdan birinin elenmesini garantilemek istiyordu. Gönüllüler takımı ise dokunulmazlığı kazanıp karşı takımdan birinin elenmesini amaçlıyordu.

Dokunulmazlık oyununda parkur boyunca yarışmacılar, bellerine bağlı bir Hindistan ceviziyle seramikleri kıra kıra finale ulaşmaya çalıştı. Çok çekişmeli geçen kritik mücadelede gönüllüler farklı bir şekilde öne geçti. Fakat ünlüler atak yaparak aradaki farkı kapattı. Yüksek tempoda geçen dokunulmazlık oyununda 10-8 skorla kazanan gönüllüler takımı oldu.

