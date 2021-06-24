Survivor 2021'den elenen Berkay Yuvakuran : İki hatam olabilir

Survivor 2021'e İstanbul finalleri öncesinde veda eden Berkay Yuvakuran verdiği röportajda duygularını açıkladı.

HERKES HAK ETTİ"

"Adada kalmayı senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?" sorusunu yanıtlayan Berkay, "Son döneme herkes hak ederek geldi buraya. Bir kişi bile hak etmedi diyemem. Çünkü ben zaten yarışmaya sonradan katılmıştım. Benden öncekiler de bir aydır zaten oradalardı. Hepsi benden bir ay daha fazla emek verdi. Ayşe olsun Aleyna, İsmail ağabey, Poyraz. Hepsinin hak ettiğini düşünüyorum" dedi.



ŞAMPİYONLUK ADAYINI AÇIKLADI

Survivor'daki favorisini açıklayan Berkay Yuvakuran "Başından beri yakın olduğum arkadaşım Poyraz var. Onla birlikte anılarımız var. Düştüğümüz birbirimizi fişekledik. Başından beri Poyraz'dı. Onu ayrı destekliyorum" ifadelerini kullandı.

"İKİ HATAM OLABİLİR"

Berkay, "Acun Bey, elendikten sonra aslında senin şampiyon olabileceğini ve bu zamana kadar tek bir hatan olduğunu söyledi. Sence senin tek hatan neydi?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:



"Buradan çıktıktan sonra düşündüm. İki hatam olabilir. Kendimi çok geç ifade ettim, sesimi çıkarmamış ve susmuştum. İnsanlar beni tanımamış görmemişti. Kırmızı takıma geçmemle değişti, daha kendimi buldum diyebilirim. İkincisi, Aleyna'yı söylemem olabilir. Aleyna'yı söylemem bir olay yaratmıştı, Aleyna gündem olmuş. Ben zaten açıklamamı yapmıştım her zamanki gibi, Aleyna'yı söylememdeki sebep, o dönem performansının kötü olmasıydı.



Yaptığım hatalardan bir tanesi bu olabilir. Aynı şekilde söylüyorum. Konseyde de söylemiştim. Yine olsa yine aynı şekilde yaparım. Ama Aleyna son dönemdeki performansıyla ne kadar güçlü olduğunu ne kadar iyi bir yarışmacı olduğunu kanıtladı.

İnsanlarla polemik yaşamaktan rahatsızlık duyuyorum. Kavga etmeye konuşulmaya değmeyecek konularda birbirlerine giriyor insanlar. Gördüm bunları o yüzden sustum. Burası benim için daha zor hale gelecekti. Bazı konularda sesini çıkarman gerekiyordu Berkay dediğim anlar oldu çıktıktan sonra. Tek bir pişmanlığım budur"



