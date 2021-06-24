MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor 2021'den elenen Berkay Yuvakuran : İki hatam olabilir

Survivor 2021'den elenen Berkay Yuvakuran : İki hatam olabilir

24.06.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'de büyük final öncesi elenen son isim Berkay Yuvakuran oldu. Survivor Berkay, yarı finale kalamadan adadan ayrıldı. Gönüllüler takımında yarışmaya katılan ardından ise kırmızı takımda devam eden Berkay, eleme sonrası verdiği röportajda tek pişmanlığını açıkladı.

Survivor 2021'den elenen Berkay Yuvakuran : İki hatam olabilir

Survivor 2021'e İstanbul finalleri öncesinde veda eden Berkay Yuvakuran verdiği röportajda duygularını açıkladı.

HERKES HAK ETTİ"

"Adada kalmayı senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?" sorusunu yanıtlayan Berkay, "Son döneme herkes hak ederek geldi buraya. Bir kişi bile hak etmedi diyemem. Çünkü ben zaten yarışmaya sonradan katılmıştım. Benden öncekiler de bir aydır zaten oradalardı. Hepsi benden bir ay daha fazla emek verdi. Ayşe olsun Aleyna, İsmail ağabey, Poyraz. Hepsinin hak ettiğini düşünüyorum" dedi.
berkay2

ŞAMPİYONLUK ADAYINI AÇIKLADI

Survivor'daki favorisini açıklayan Berkay Yuvakuran "Başından beri yakın olduğum arkadaşım Poyraz var. Onla birlikte anılarımız var. Düştüğümüz birbirimizi fişekledik. Başından beri Poyraz'dı. Onu ayrı destekliyorum" ifadelerini kullandı.

"İKİ HATAM OLABİLİR"

Berkay, "Acun Bey, elendikten sonra aslında senin şampiyon olabileceğini ve bu zamana kadar tek bir hatan olduğunu söyledi. Sence senin tek hatan neydi?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:
berkay33
"Buradan çıktıktan sonra düşündüm. İki hatam olabilir. Kendimi çok geç ifade ettim, sesimi çıkarmamış ve susmuştum. İnsanlar beni tanımamış görmemişti. Kırmızı takıma geçmemle değişti, daha kendimi buldum diyebilirim. İkincisi, Aleyna'yı söylemem olabilir. Aleyna'yı söylemem bir olay yaratmıştı, Aleyna gündem olmuş. Ben zaten açıklamamı yapmıştım her zamanki gibi, Aleyna'yı söylememdeki sebep, o dönem performansının kötü olmasıydı.
berkay2
Yaptığım hatalardan bir tanesi bu olabilir. Aynı şekilde söylüyorum. Konseyde de söylemiştim. Yine olsa yine aynı şekilde yaparım. Ama Aleyna son dönemdeki performansıyla ne kadar güçlü olduğunu ne kadar iyi bir yarışmacı olduğunu kanıtladı.

İnsanlarla polemik yaşamaktan rahatsızlık duyuyorum. Kavga etmeye konuşulmaya değmeyecek konularda birbirlerine giriyor insanlar. Gördüm bunları o yüzden sustum. Burası benim için daha zor hale gelecekti. Bazı konularda sesini çıkarman gerekiyordu Berkay dediğim anlar oldu çıktıktan sonra. Tek bir pişmanlığım budur"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Salma Hayek'ten menopoz itirafları! "Göğüslerim büyüdü ve..."Salma Hayek'ten menopoz itirafları! "Göğüslerim büyüdü ve..."
Karpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdıKarpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdı
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

Merkel'den AB'ye Türkiye çağrısı: Hızla hayata geçirmeliyiz

Merkel'den AB'ye Türkiye çağrısı: Hızla hayata geçirmeliyiz

UEFA'dan tarihi karar!

UEFA'dan tarihi karar!

Tüm kötü yorumlara inat makyajsız halini paylaştı

Tüm kötü yorumlara inat makyajsız halini paylaştı

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

TikTok fenomeni minik bikinisiyle nefes kesti

TikTok fenomeni minik bikinisiyle nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.