Survivor 2021 finalistleri kimler oldu? Yarı finalde kim elendi? İşte Survivor ikili finale kalan yarışmacılar

Dominik Cumhuriyeti’nde Ocak ayında başlayan Survivor Türkiye’de yarı finale dört isim kaldı. Survivor Türkiye’de yarı finale kalan isimler İsmail, Ayşe, Aleyna ve Poyraz oldu. 24 Haziran Perşembe Survivor 2021 yarı final canlı yayınında ilk olarak Aleyna ile Poyraz için yapılan oylama sonucu açıklandı.

İlk elemede Survivor'da veda eden yarışmacı Aleyna oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de büyük final öncesi son 3'e kalan isimler belli oldu. Aleyna'nın SMS oylamasında elenmesinin ardından son 3'e kalan yarışmacılar İsmail, Ayşe ve Poyraz oldu.

Canlı yayında İsmail Balaban, Ayşe Yüksel ve Yiğit Poyraz için halk oylaması yapıldı.

Oylama sonucuna göre üç yarışmacıdan biri veda edecek. İki isim ise 25 Haziran Cuma ekrana gelecek olan büyük finalde Survivor şampiyonu olmak için yarışacak.



