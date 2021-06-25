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Survivor 2021 finalistleri kimler oldu? Yarı finalde kim elendi? İşte Survivor ikili finale kalan yarışmacılar

25.06.2021 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in final heyecanı İstanbul'da yaşanıyor. Survivor'da son 4'e kalan Aleyna ve Poyraz arasında sms oylaması yapıldı. Canlı yayınlanan yarı finalde elenen ilk yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Survivor'da son 3'e kalan İsmail Balaban, Ayşe Yüksel ve Yiğit Poyraz arasında da halk oylaması yapıldı. Oylama sonucuna göre büyük finale kalan 2 yarışmacı belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi? Ayşe mi, Poyraz mı, İsmail mi elendi? Survivor'da son iki finalist kimler oldu?

Survivor 2021 finalistleri kimler oldu? Yarı finalde kim elendi? İşte Survivor ikili finale kalan yarışmacılar

Dominik Cumhuriyeti’nde Ocak ayında başlayan Survivor Türkiye’de yarı finale dört isim kaldı. Survivor Türkiye’de yarı finale kalan isimler İsmail, Ayşe, Aleyna ve Poyraz oldu. 24 Haziran Perşembe Survivor 2021 yarı final canlı yayınında ilk olarak Aleyna ile Poyraz için yapılan oylama sonucu açıklandı.

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İlk elemede Survivor'da veda eden yarışmacı Aleyna oldu.

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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de büyük final öncesi son 3'e kalan isimler belli oldu. Aleyna'nın SMS oylamasında elenmesinin ardından son 3'e kalan yarışmacılar İsmail, Ayşe ve Poyraz oldu.

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Canlı yayında İsmail Balaban, Ayşe Yüksel ve Yiğit Poyraz için halk oylaması yapıldı.

Oylama sonucuna göre üç yarışmacıdan biri veda edecek. İki isim ise 25 Haziran Cuma ekrana gelecek olan büyük finalde Survivor şampiyonu olmak için yarışacak.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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