Survivor 2021'den ilk fragman ve fotoğraflar yayınlandı! Survivor şok sakatlıklarla başlıyor!

Survivor 2021 ilk bölümüyle 9 Ocak Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında olacak. Acun Ilıcalı Instagram hesabından ünlüler ve gönüllüler takımlarıyla çekilen fotoğrafları da paylaştı.

SURVIVOR'IN İLK GÜNÜNDE İKİ SAKATLIK

Survivor'ın merakla beklenen ilk bölümünden de fragman yayınlandı. Yarışmacılar bir tekneden atlayarak yüzerek adaya ulaşırken, ilk günde ise zorlu mücadeleler yaşanıyor. Oyun sırasında ise Sancakay Ilım Morgül ve Cemal Hünal'ın sakatlanmaları ise dikkat çekiyor.

Survivor'ın ilk günündeki konseyde ise Acun Ilıcalı iki sürprizin yaşanacağını ve gönüllülerden bir kadın yarışmacının ise ünlülere geçeceğini söylüyor.

SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2021 ünlüler takımında baş pehlivan İsmail Balaban, oyuncu Çağrı Atakan, milli atlet Meryem Kasap, oyuncu Öykü Çelik, Issız Adam filminde başrol olan Alper karakterini canlandırmış oyuncu Cemal Hünal, milli tenisçi Melis Sezer, milli basketbolcu Merve Aydın, futbolcu Barış Özbek, oyuncu Hayrettin ve Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent karakteriyle tanınan oyuncu Batuhan Karacakaya yer alıyor. Şimdiden ünlü isimlerin performansları ve ortaya koyacakları mücadele merak edilmeye başlandı.