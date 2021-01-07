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Survivor Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan veda

07.01.2021 17:23 | Son Güncelleme:
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Survivor Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan veda

Issız Adam filmindeki rolüyle hafızalara kazınan Cemal Hünal, Survivor 2021 kadrosuna katıldı. Lale Cangal ise Dominik Cumhuriyeti'ne giden eşi için Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Survivor 2021 için geri sayım başladı ve yarışmanın kadrosu da belli oldu. Birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı yarışmada oyuncu Cemal Hünal da bulunuyor.

SURVIVOR NE ZAMAN?

9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek yarışmada ünlüler takımında yer alan oyuncu Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan destek geldi.

'SABIR VE AÇLIK PERFORMANSI NASIL OLACAK?'

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Eşinden ayrı kalacağı için üzgün olan Cangal, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

Survivor 2021 ne zaman başlayacak? 2021 Survivor’da kimler var? İşte Survivor ünlüler takımıSurvivor 2021 ne zaman başlayacak? 2021 Survivor’da kimler var? İşte Survivor ünlüler takımı

"Ben sevdiklerimi paylaşamazken öyle bir iş çıkar ki, 7-24 paylaşmak zorunda kalırsın. İşte o yüzden artık onu sosyal medyamdan sakınmayacağım. Bir de kendi iyi çıktığım fotoğrafları koymak aslında tarzım değil ama bu adamla fotoğrafım cidden az... 'Sizce Cemal hayatının normalini yaşamaya mı gitti, yarışmaya mı gitti?' Bunu zamanla göreceğiz... 'Sizce sabır ve açlık performansı nasıl olacak?' Ben gerçekten yorum yapamıyorum. Göreceğiz."

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