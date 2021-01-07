Survivor Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan veda

Survivor 2021 için geri sayım başladı ve yarışmanın kadrosu da belli oldu. Birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı yarışmada oyuncu Cemal Hünal da bulunuyor.

SURVIVOR NE ZAMAN?

9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek yarışmada ünlüler takımında yer alan oyuncu Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan destek geldi.

'SABIR VE AÇLIK PERFORMANSI NASIL OLACAK?'

Eşinden ayrı kalacağı için üzgün olan Cangal, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

"Ben sevdiklerimi paylaşamazken öyle bir iş çıkar ki, 7-24 paylaşmak zorunda kalırsın. İşte o yüzden artık onu sosyal medyamdan sakınmayacağım. Bir de kendi iyi çıktığım fotoğrafları koymak aslında tarzım değil ama bu adamla fotoğrafım cidden az... 'Sizce Cemal hayatının normalini yaşamaya mı gitti, yarışmaya mı gitti?' Bunu zamanla göreceğiz... 'Sizce sabır ve açlık performansı nasıl olacak?' Ben gerçekten yorum yapamıyorum. Göreceğiz."

