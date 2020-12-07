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Survivor 2021'in yeni yarışmacısı Öykü Çelik oldu! Survivor 2021 yarışmacıları kimler?

07.12.2020 22:09 | Son Güncelleme:
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Survivor 2021'in yeni yarışmacısı Öykü Çelik oldu! Survivor 2021 yarışmacıları kimler?

Survivor 2021 için oyuncu Cemal Hünal'ın olarak açıklamasının ardından Survivor'a gidecek ikinci yarışmacı da belli oldu. Ünlü oyuncu Öykü Çelik Survivor 2021'de ünlüler takımında yarışacak.

urvivor 2021'in merakla beklenen kadrosu şekilleniyor. Dominik'te çekilecek olan Survivor Türkiye'nin ünlüler takımında yer alacak ikinci isim oyuncu Öykü Çelik oldu.
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Geçtiğimiz günlerde ise Acun Ilıcalı, 'Issız adam, ıssız ada' notuyla oyuncu Cemal Hünal'ı duyurmuştu.

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Çelik'in de kısa süre için açıklanması bekliyor.

MASTERCHEF CELAL SARIGÜL'ÜN DE ADI GEÇİYOR!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde MasterChef Türkiye 2020 yarışmasından elenen Celal Sarıgül'ün Survivor kadrosunda yer alacağı iddia edildi.

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ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Babası futbol antrenörü olduğundan ve ailevi sebeplerden dolayı 11 yılda 9 okul değiştiren Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken geçirdiği talihsiz bir trafik kazası nedeniyle okulunu devamsızlıktan dolayı yarım bırakmak zorunda kaldı.

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İlk olarak Selena ve Akasya Durağı dizilerinde küçük roller ile oyunculuğa başlayan Çelik, 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Luk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı.
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2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı "Nuri" dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı "Benim için Üzülme" adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı. Çelik son olarak ise Şeref Sözü ile ekranlarda boy gösterdi.

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