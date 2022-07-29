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Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı adeta şov yaptı! Denizin içinden bikinisiyle...

29.07.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020'nin ardından macerasına 2022 All Star sezonu ile devam eden Nisa Bölükbaşı bu sezonu birinci olarak tamamladı. Böylelikle Survivor tarihinin ikinci kadın şampiyonu oldu. Survivor'un ardından tatiline devam eden Bölükbaşı, keyifli karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı adeta şov yaptı! Denizin içinden bikinisiyle...

Survivor programı ile adını duyuran Nisa Bölükbaşı, programın sona ermesinin ardından yer aldığı projelerle ve sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor. Yaz tatiline tam gaz devam eden Bölükbaşı, son paylaşımıyla kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

ADETA ŞOV YAPTI

Nisa Bölükbaşı denizin içinden bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı adeta şov yaptı! Denizin içinden bikinisiyle...

O poza kısa sürede rekor beğeni ve yorum geldi.

Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı adeta şov yaptı! Denizin içinden bikinisiyle...

Bölükbaşı'nın sevenleri o paylaşıma, "Bu ne güzelliktir", "Sayfaya bomba gibi düştü", "Su perisi", "Deniz kızı" gibi çok sayıda yorum yaptı.

Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı adeta şov yaptı! Denizin içinden bikinisiyle...

Nisa Bölükbaşı'nın, Ogeday Girişken ile ilişkisi devam ediyor.

Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı adeta şov yaptı! Denizin içinden bikinisiyle...

Bölükbaşı erkek arkadaşıyla paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı adeta şov yaptı! Denizin içinden bikinisiyle...

2 Temmuz 1998 Prag doğumlu Nisa Bölükbaşı 24 yaşındadır.

Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı adeta şov yaptı! Denizin içinden bikinisiyle...

Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı adeta şov yaptı! Denizin içinden bikinisiyle...

Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı adeta şov yaptı! Denizin içinden bikinisiyle...

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Anahtar Kelimeler:
survivor Nisa Bölükbaşı
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