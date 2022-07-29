Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı adeta şov yaptı! Denizin içinden bikinisiyle...

Survivor programı ile adını duyuran Nisa Bölükbaşı, programın sona ermesinin ardından yer aldığı projelerle ve sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor. Yaz tatiline tam gaz devam eden Bölükbaşı, son paylaşımıyla kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

ADETA ŞOV YAPTI

Nisa Bölükbaşı denizin içinden bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

O poza kısa sürede rekor beğeni ve yorum geldi.

Bölükbaşı'nın sevenleri o paylaşıma, "Bu ne güzelliktir", "Sayfaya bomba gibi düştü", "Su perisi", "Deniz kızı" gibi çok sayıda yorum yaptı.

Nisa Bölükbaşı'nın, Ogeday Girişken ile ilişkisi devam ediyor.

Bölükbaşı erkek arkadaşıyla paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

2 Temmuz 1998 Prag doğumlu Nisa Bölükbaşı 24 yaşındadır.





