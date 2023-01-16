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Survivor 2023’de dikkat çeken yakınlaşma! “Aşk Adası başlasın”... Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu benzetmesi!

16.01.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 sezonu dün akşam başladı. TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan yarışmanın ilk bölümünün yayınlanmasının ardından Survivor kadrosunda yer alan Tunga ve Aleyna merak konusu haline geldi. Twitter kullanıcıları sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda ikiliyi 2021 sezonu yarışmacılarından Yiğit Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu'na benzettiler.

Survivor 2023’de dikkat çeken yakınlaşma! “Aşk Adası başlasın”... Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu benzetmesi!

Survivor 2023 kadrosu dün akşamki bölüm ile izleyici karşısına çıktı. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da bu sene Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler yarışıyor. Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Tunga Sayan ve Aleyna Elibol'un yakınlaşması sosyal medyada gündem oldu.
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Yarışmanın sevenleri yaptıkları paylaşımlarda ikilinin yakınlaşmasına dikkat çektiler. Twitter kullanıcıları “Aşk adası başlasın”, “Tunga ve Aleyna, 2021 Aleyna K ve Poyraz’ı anımsattığı için buradan yürürler diye düşünüyorum” yorumunda bulundular.
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Bir kullanıcı ise Poyraz’ın Aleyna Kalaycıoğlu’na samimiyetsiz dediğini hatırlatarak, “Sizce Tunga kaç hafta sonra Aleyna’ya samimiyetsiz der” yorumunda bulundu.

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Survivor'ın genç isimleri arasında yer alan Tunga, Boğaziçi Üniversitesi'nde Amerikan futbolu oynadığını açıklamıştı. Tunga İstanbul Üniversitesi'ni bitirmeden bıraktığını açıkladı.
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Aleyna Elibol, 1996 doğumludur ve İzmirlidir. Güzel yarışmacı, sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda oyuncudur. Rol aldığı ilk TV dizisi Elimi Bırakma olan Survivor Aleyna, Payitaht Abdülhamid, Kaçış ve son olarak da Orta Kafa Aşk dizilerinde rol almıştır.

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