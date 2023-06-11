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SURVIVOR 2023 FİNAL TARİHİ: Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak? Özgür, Nefise, Ertuğ, Yusuf! Şampiyon belli oluyor

11.06.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023'ün final tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de ekrana gelen dünyanın en zor yarışmasında büyük final için geri sayım başladı. Bu sebeple Nefise, Yusuf, Ertuğ ve Özgür stresli bir süreçten geçiyor. Peki, Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak? İşte Survivor final tarihi...

SURVIVOR 2023 FİNAL TARİHİ: Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak? Özgür, Nefise, Ertuğ, Yusuf! Şampiyon belli oluyor

Survivor 2023 final bölümü için geri sayım sürüyor. dokunulmazlık serisi tamamlandı. Dokunulmazlığı Yusuf kazandı. Yusuf dördüncü sembolünü almış oldu. Dün akşam yayınlanan bölümde de Nefise son dokunulmazlığı kazanmış ve yarı finalist olmuştu. Böylelikle Nefise ve Yusuf, İstanbul'da gerçekleşecek olan büyük finalde yer almayı başardı. Birçok kişi internette "2023 Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor 2023 final tarihi...

SURVIVOR 2023 NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Survivor'ın yarı final 12 Haziran 2023 Pazartesi günü yapılacak.

Survivor 2023 finali ise 13 Haziran Salı günü TV8'de ekrana gelecek.

SURVIVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Survivor finali İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Kuruçeşme Açıkhava'da yapılacak.

SURVİVOR 2023 SON 4'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

  • Nefise
  • Yusuf
  • Ertuğ
  • Özgür
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