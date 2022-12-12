Survivor 2023'ün ne zaman başlayacağı ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Yeni formatla geri dönecek olan Survivor 2023 heyecanı sürüyor. Survivor yeni sezonda akıl oyunları formatıyla ekranlara gelecek. Peki, Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı...

SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor 2023 kadrosu henüz açıklanmadı. Ancak az önce Acun Ilıcalı ilk yarışmacıyı açıkladı. Ilıcalı, ünlü türkücü Berdan Mardini'nin yeni sezonda kadroda yer alacağını duyurdu.

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023 yarışmasının, MasterChef'in sona ermesinden ardından başlaması bekleniyor. Survivor, geçtiğimiz yıl 15 Ocak 2022'de başlamıştı.



