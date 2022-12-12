MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı

12.12.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv8'in büyük bir heyecanla beklenen yarışması Survivor 2023 heyecanı devam ediyor. Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Acun Ilıcalı herkesin beklediği konu hakkında açıklama yaptı. İşte tüm detaylar...

Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2023'ün ne zaman başlayacağı ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Yeni formatla geri dönecek olan Survivor 2023 heyecanı sürüyor. Survivor yeni sezonda akıl oyunları formatıyla ekranlara gelecek. Peki, Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı...

SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor 2023 kadrosu henüz açıklanmadı. Ancak az önce Acun Ilıcalı ilk yarışmacıyı açıkladı. Ilıcalı, ünlü türkücü Berdan Mardini'nin yeni sezonda kadroda yer alacağını duyurdu.

Survivor

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023 yarışmasının, MasterChef'in sona ermesinden ardından başlaması bekleniyor. Survivor, geçtiğimiz yıl 15 Ocak 2022'de başlamıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çakal' dövmeli kıza soğuk duş! 'Çakal' dövmeli kıza soğuk duş!
Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepkiKlipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki
Çılgın dondurmacı için sıraya girdiler! Olay olduÇılgın dondurmacı için sıraya girdiler! Olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Apronda korkunç ölüm!

Apronda korkunç ölüm!

Yolda görünce 'çok güzelsiniz' dedi, sonrasında aşka küstü!

Yolda görünce 'çok güzelsiniz' dedi, sonrasında aşka küstü!

İlginizi Çekebilir

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

''Bu ülkede yaşayabilmek için fazla şişmansın'' deyip...

''Bu ülkede yaşayabilmek için fazla şişmansın'' deyip...

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.