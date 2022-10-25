Survivor 2023 tanıtımı olay oldu! Acun Ilıcalı 'Survivor akıl oyunları' diyerek tanıttı

Survivor yeni sezonda olmayacağı konuşulan Acun Ilıcalı yeni sezon için start verdi. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu uzun süre tartışılan ve Ilıcalı'nın da eleştirilere maruz kalmasına sebep olan Survivor All Star sonrası Survivor 2023'ün tanıtımı olay oldu.

Yarışmanın Instagram hesabından paylaşılan videoda başvuruların başladığının müjdesini ise Acun Ilıcalı duyurdu.

Ilıcalı, fiziksel performans ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene bir farklılık yaparak aklın da ön planda olduğunu söyledi. Ilıcalı "Survivor 2023'e hazır mısın? Bu yılki sloganımız şu; Survivor akıl oyunları" diyerek yarışmayı tanıttı.

Acun Ilıcalı'nın tanıtımını görenler "Geçen yıldan ağzı yandı tabii" yorumlarında bulundu.

