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Survivor 2023 tanıtımı olay oldu! Acun Ilıcalı 'Survivor akıl oyunları' diyerek tanıttı

25.10.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes Survivor yeni sezonu merak ederken Survivor 2023 tanıtımı yayınlandı. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olması sebebiyle çok eleştirilen Acun Ilıcalı 'Survivor akıl oyunları' diyerek tanıttığı Survivor 2023 için bakın ne dedi. İşte Survivor hakkında merak edilen detaylar...

Survivor yeni sezonda olmayacağı konuşulan Acun Ilıcalı yeni sezon için start verdi. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu uzun süre tartışılan ve Ilıcalı'nın da eleştirilere maruz kalmasına sebep olan Survivor All Star sonrası Survivor 2023'ün tanıtımı olay oldu.

Yarışmanın Instagram hesabından paylaşılan videoda başvuruların başladığının müjdesini ise Acun Ilıcalı duyurdu.

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Ilıcalı, fiziksel performans ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene bir farklılık yaparak aklın da ön planda olduğunu söyledi. Ilıcalı "Survivor 2023'e hazır mısın? Bu yılki sloganımız şu; Survivor akıl oyunları" diyerek yarışmayı tanıttı.

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Acun Ilıcalı'nın tanıtımını görenler "Geçen yıldan ağzı yandı tabii" yorumlarında bulundu.

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