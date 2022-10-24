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Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin'in giydiği ayakkabının fiyatı şoke etti

24.10.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı kızları Yasemin ve Leyla ile pozlarını paylaşmıştı. Yasemin ve Leyla ile Los Angeles'ta vakit geçiren Ilıcalı'nın paylaşımında ayakkabı detayı dikkat çekti. Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin'in giydiği ayakkabının fiyatı sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin'in giydiği ayakkabının fiyatı şoke etti

Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz ile evliliğinden olan 18 yaşındaki kızı Leyla Ilıcalı ve 15 yaşındaki Yasemin Ilıcalı sosyal medyada dikkat çekti. Yasemin ve Leyla 'nın babalarıyla Los Angeles'taki pozlarına beğeni yağdı.

Ancak paylaşımda bir detay gözlerden kaçmadı. Yasemin Ilıcalı'nın giydiği ayakkabı sosyal medyada gündem oldu.

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Acun Ilıcalı'nın kızı ünlü bir markanın 10 bin TL değerindeki ayakkabısını giydi.

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Ayakkabı çoğu takipçi tarafından güzel bulunmazken bir kısım takipçi ise "Acun'un kızı giymeyecek de ben mi giyeceğim" yorumlarında bulundu.

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Acun Ilıcalı yaşında

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