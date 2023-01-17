Survivor 2023'te ilk kim elendi, kimler kaldı? 17 Ocak Survivor 2023'te ilk eleme heyecanı yaşanıyor!

Survivor 2023 ilk eleme gecesini yaşıyor. Yayınlandığı her dönemde izlenme rekorları kıran Survivor, bu yılki sezonuna da iddialı bir giriş yaptı. İlk olarak ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak belirlenen takımlarda daha sonra karmaya gidildi ve ünlüler- gönüllüler olarak iki ayrı takım yapıldı. Ünlüler takımı dokulmazlığı kaybettiği için ilk eleme onlardan olacak. Peki Survivor 2023'te ilk kim elendi, kimler kaldı?

ELENEN İSİM BELLİ OLDU MU?

Survivor 2023'te ilk eleme bu akşam yapılacak. Acun Ilıcalı'nın sunduğu eleme konseyi epey heyecanlı geçecek gibi duruyor. Yarışmaya ilk haftadan veda etmek istemeyen yarışmacılar heyecanla sonucu bekliyor. Eleme sonucu henüz açıklanmadı.

Sms oylamaları sonucunda en düşük oy alan yarışmacı adaya ilk haftadan veda edecek. Berdan Mardini, Ümit Erdim, Kürşat Juan ve Seçkin Piriler ünlüler takımının eleme adayları oldu.

İKİ ADADA DA İPLER GERİLDİ!

Survivor'un bu akşamki bölümünde iki adada da gergin anlar yaşandı. Ünlüler adasında Halil İbrahim Göker ve Ümit Erdim arasında ipler iyice gerildi. Güçlülerle yarıştığını söyleyen Halil'e takım arkadaşlarından tepki geldi. Ümit Erdim ' ben kimle yarıştım, kuruyemişçiyle mi yarıştım?' diyerek Halil'e sert çıktı.

Gönüllüler adasında ise Aziz ile Elanur adeta birbirine girdi. Aziz'in manipülasyon yaptığını söyleyen Elanur, Aziz'e bağorarak susmasını söyledi.

İLK ÖDÜL OYUNU OYNANDI

Survivor 2023'te ilk ödül oyunu oynandı. Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen yarışmada ilk ödül oyunu geride kaldı. Survivor'ın klasikleşen yarışmalarından çamur oyununun oynandığı gecede kazanan gönüllüler oldu.

Ödül oyununu kazanan takım Ülker Çizi yeme hakkı kazandı.

