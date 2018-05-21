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Survivor 77. bölüm fragmanı! 'Kalleşlik' sözü Gönüllüler takımında kavga çıkardı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.05.2018 01:22 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 21 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 77. bölümünün tanıtımı yayınlandı. Survivor'da iki dokunulmazlığı da kaybeden Gönüller takımında sinirler geriliyor. Eleme adayı olan Nagihan, ismini yazan takım arkadaşlarına çok sert tepki gösterince ortalık karışıyor. Nagihan'ın 'kalleşlik' sözüne kendisini aday gösteren Anıl, Hilmi Cem, Murat ve Damla tepki gösteriyor. Survivor yeni bölümde elemeye kalan Nagihan, Yağmur, Birsen ve Damla'dan kimin eleneceği de belli olacak.

Survivor 77. bölüm fragmanı! 'Kalleşlik' sözü Gönüllüler takımında kavga çıkardı!

Survivor 2018'in Pazartesi yayınlanacak olan yeni bölümünde hem ödül oyunu, hem de eleme heyecanı yaşanacak. Survivor'da haftalar sonra dokunulmazlık oyununda başarı gösteremeyen Gönüllüler'de takım karışıyor. İki dokunulmazlık oyununu kaybederek dört eleme adayı çıkaran Gönüllüler takımında adı yazılan Nagihan'ın sert tepkileri dikkat çekiyor.

KONSEY SONRASI GÖNÜLLÜLER ADASI KARIŞTI!
Konsey sonrasında gece adada takım arkadaşlarına tepki gösteren Nagihan, 'Ben kalleşliğe karşıyım' sözleriyle adını yazanlara kızıyor. Murat, Nagihan'ı yazdıklarını ancak sert tepkileri olduğunu söyleyerek, 'Ben, Hilmi Cem, Anıl ve Damla Nagihan'ı yazdık. Bundan sonra Nagihan'ın Anıl'a inanılmaz
sert çıkışları oldu' diyor. Anıl ise Nagihan'ın daha soğuk kanlı olması gerektiğini söylüyor.

Kendisi de eleme adayı olarak gösterilen başarılı yarışmacı Damla'nın ise Nagihan kriziyle ilgili söylediği, 'Keşke böyle bir durum yaşamasaydık. Ama herkes kendi yüzünü göstermeye başladı. Belki bizim açımızdan daha iyi oldu' sözleri dikkat çekiyor.

SURVIVOR'DA KİM ELENECEK?
Survivor'da birleşme partisi sonrası ilk hafta dokunulmazlık oyunlarının ikisini de kaybeden Gönüllüler'de konseyde adı yazılan Nagihan, Damla ve Yağmur ile, bireysel dokunulmazlığı kazanan Hilmi Cem'in adını söylediği Birsen eleme adayları oldu. Survivor'da geçtiğimiz ay yapılan toplu sms oylaması sonuçlarına göre, adaya bu hafta veda eden isim Survivor'ın 77. bölümünde belli olacak.

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