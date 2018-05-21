Survivor 77. bölüm fragmanı! 'Kalleşlik' sözü Gönüllüler takımında kavga çıkardı!

Survivor 2018'in Pazartesi yayınlanacak olan yeni bölümünde hem ödül oyunu, hem de eleme heyecanı yaşanacak. Survivor'da haftalar sonra dokunulmazlık oyununda başarı gösteremeyen Gönüllüler'de takım karışıyor. İki dokunulmazlık oyununu kaybederek dört eleme adayı çıkaran Gönüllüler takımında adı yazılan Nagihan'ın sert tepkileri dikkat çekiyor.

KONSEY SONRASI GÖNÜLLÜLER ADASI KARIŞTI!

Konsey sonrasında gece adada takım arkadaşlarına tepki gösteren Nagihan, 'Ben kalleşliğe karşıyım' sözleriyle adını yazanlara kızıyor. Murat, Nagihan'ı yazdıklarını ancak sert tepkileri olduğunu söyleyerek, 'Ben, Hilmi Cem, Anıl ve Damla Nagihan'ı yazdık. Bundan sonra Nagihan'ın Anıl'a inanılmaz

sert çıkışları oldu' diyor. Anıl ise Nagihan'ın daha soğuk kanlı olması gerektiğini söylüyor.

Kendisi de eleme adayı olarak gösterilen başarılı yarışmacı Damla'nın ise Nagihan kriziyle ilgili söylediği, 'Keşke böyle bir durum yaşamasaydık. Ama herkes kendi yüzünü göstermeye başladı. Belki bizim açımızdan daha iyi oldu' sözleri dikkat çekiyor.