Survivor'a geri dönen Sabriye Şengül oyun kazandı mı? Sabriye'den iddialı sözler!

Survivor Türkiye Yunanistan on altıncı bölümde oynanan ödül oyununda Türk takımının yeni yarışmacısı Sabriye Şengül ilk kez parkura çıktı. Melisa ile birlikte mücadele eden Sabriye ilk oyununda Elpida ile karşı karşıya geldi.

Survivor Türkiye Yunanistan'da 16.bölümde oynan ödül oyununda Sabriye Şengül'ün ilk performansı da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Elpida ile karşılaşan Sabriye ilk oyununda skor alamadı. Fakat herşeye rağmen ödül oyununu Türk takımı kazandı.

SABRİYE HIRSLI BAŞLADI!

Sabriye Şengül, Survivor'a dahil olduğu gün yaptığı, 'Yunan takımını çok şeker, tatlı buluyorum' açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ödül oyunu öncesinde konuşan Sabriye Şengül, 'Geçtiğimiz sezon 64-66 kiloyla geldim. Şimdi 59 kiloyum. Baya değişiklik var. Parkurda kendimi merak ediyorum. Arkadaşlarıma destek olmaya ve motive etmeye geldim. Benim gelmemle takım daha da güçlenecek' dedi. Yeniden Survivor'a katılan Sabriye'nin duygulanması da dikkat çekti.

ACUN ILICALI'DAN YARIŞMACILARA BÜYÜK SÜRPRİZ!

Survivor Türkiye Yunanistan on altıncı bölümde gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı yarışmacılara cheesecake sürprizi yaptı. Survivor'ın zorlu şartlarında mücadele eden yarışmacılar sürprizi duyunca büyük sevinç yaşadılar.