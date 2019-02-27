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Survivor'a geri dönen Sabriye Şengül oyun kazandı mı? Sabriye'den iddialı sözler!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.02.2019 02:36 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye Yunanistan on altıncı bölümde ödül oyunu öncesi Türk takımının heyecanla beklediği yeni yarışmacı geldi. Ödül oyunu öncesinde Sabriye Şengül Türk takımına katıldı. Sabriye Şengül iddialı sözlerle Survivor'a giriş yaptı. Peki Sabriye Survivor'daki ilk gününde oyun kazanabildi mi?

Survivor'a geri dönen Sabriye Şengül oyun kazandı mı? Sabriye'den iddialı sözler!

Survivor Türkiye Yunanistan on altıncı bölümde oynanan ödül oyununda Türk takımının yeni yarışmacısı Sabriye Şengül ilk kez parkura çıktı. Melisa ile birlikte mücadele eden Sabriye ilk oyununda Elpida ile karşı karşıya geldi.

Survivor Türkiye Yunanistan'da 16.bölümde oynan ödül oyununda Sabriye Şengül'ün ilk performansı da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Elpida ile karşılaşan Sabriye ilk oyununda skor alamadı. Fakat herşeye rağmen ödül oyununu Türk takımı kazandı.

SABRİYE HIRSLI BAŞLADI!
Sabriye Şengül, Survivor'a dahil olduğu gün yaptığı, 'Yunan takımını çok şeker, tatlı buluyorum' açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ödül oyunu öncesinde konuşan Sabriye Şengül, 'Geçtiğimiz sezon 64-66 kiloyla geldim. Şimdi 59 kiloyum. Baya değişiklik var. Parkurda kendimi merak ediyorum. Arkadaşlarıma destek olmaya ve motive etmeye geldim. Benim gelmemle takım daha da güçlenecek' dedi. Yeniden Survivor'a katılan Sabriye'nin duygulanması da dikkat çekti.

ACUN ILICALI'DAN YARIŞMACILARA BÜYÜK SÜRPRİZ!
Survivor Türkiye Yunanistan on altıncı bölümde gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı yarışmacılara cheesecake sürprizi yaptı. Survivor'ın zorlu şartlarında mücadele eden yarışmacılar sürprizi duyunca büyük sevinç yaşadılar.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU
Survivor 2019'da bu haftaki eleme gecesi sürprizlerle dolu geçti. 26 Şubat Salı günü ada konseyinde elenen isim ise Kaan Güvenilir oldu.

SURVIVOR SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?
Survivor’ın eski yarışmacılarından Sabriye Şengül tekrardan Survivor Türkiye Yunanistan’da yeni yarışmacı olarak yer alacak. Peki, eski Survivor yarışmacılarından Sabriye Şengül kimdir, kaç yaşındadır?
sabriye

Sabriye Şengül aslen Trabzonludur. 1988 yılında doğan Sabriye Şengül, boks sporuyla ilgilenmektedir.Sabriye Şengül’ün üç Türkiye şampiyonluğu var. 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu. Sabriye Şengül çevik ve atletik yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.


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