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Survivor'a veda eden Zeynep Alkan'dan bikinili poz! “Dönüşün hızlı oldu”

30.03.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor’da yarışan ve geçtiğimiz günlerde yarışmaya veda eden Zeynep Alkan tatil pozlarını peş peşe paylaştı. Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızı olan Alkan’ın fotoğrafları büyük beğeni topladı.

Survivor'a veda eden Zeynep Alkan'dan bikinili poz! “Dönüşün hızlı oldu”

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmacıları arasında bu sene Zeynep Alkan’da yer aldı. Sevilen yarışmacı yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor’a veda etti. Ünlüler takımı yarışmacılarından biri olan Zeynep Alkan sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

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24 yaşındaki ünlü isim paylaştığı fotoğraflarına “Gökkuşağı ile karışık göl” notunu düştüğü notunu düştü.

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Alkan’ın takipçileri pozlarına “Dönüşün hızlı oldu”, “Halk olarak seni takdir ettik doğal ve mütevazi halinle”, “Seni finalde görmek vardı”, “Gerçek bir güzellik” yorumlarında bulundular.

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Yönetmen Hamdi Alkan ve ünlü oyuncu Canan Hoşgör'ün kızı olan Zeynep Alkan çocuk yaşlarından itibaren ekranlarda çeşitli rollerde yer aldı.

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