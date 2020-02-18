MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor adasını sel bastı! Yarışmacıların zor anları

Survivor adasını sel bastı! Yarışmacıların zor anları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 21:48 | Son Güncelleme

Dominik'te çekilen Survivor 2020'in 3. bölümünde yarışmacıların yaşadığı adayı sel basınca zor anlar yaşandı. Kıyafetleri dahil olmak üzere her şeyleri ıslanan yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı.

Survivor adasını sel bastı! Yarışmacıların zor anları

Survivor'ın yeni bölümünde adayı sel basınca yarışmacılar zor anlar yaşadı. Açlıkla mücadele eden yarışmacılar gece yarısı bastıran sağanak yağmurla zor anlar yaşadı.

s44

Yarışmacıların üzerlerindeki kıyafetler dahil olmak üzere bütün eşyaları ıslandı.

s55
Ada ortamına henüz alışamayan yarışmacılar şiddetli yağışın ardından duygusal anlar yaşadı.

s2

Ünlüler takımında yarışan oyuncu Mert Öcal "Buraya geldiğimizden beri bizi en zorlayan geceydi" dedi. Gözyaşlarına boğulan Derya Can ise "Mücadeleyi bırakmayacağım" dedi.
s1

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinde ölü bulunmuştu! Son fotoğrafı ortaya çıktıEvinde ölü bulunmuştu! Son fotoğrafı ortaya çıktı
Onur Tuna'ya gönderme! Soğuk rüzgarlar estiOnur Tuna'ya gönderme! Soğuk rüzgarlar esti
Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor, Survivor 2020,

En Çok Okunan Haberler

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Türkiye'ye dönemiyor

Türkiye'ye dönemiyor

Evden kötü kokular gelince gerçek ortaya çıktı

Evden kötü kokular gelince gerçek ortaya çıktı

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Foyası ortaya çıktı! Gerçek hali olay oldu

Foyası ortaya çıktı! Gerçek hali olay oldu

Bomba yorum! 'Gideri yok'

Bomba yorum! 'Gideri yok'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne yapalım bırakıp dönsünler o zaman reklam için ne diyeceklerini şaşırdılar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Yasin Obuz meydan okudu: Adada artık hiç bir şey yapmayacağım

Survivor Yasin Obuz meydan okudu: Adada artık hiç bir şey yapmayacağım

Gülben Ergen'den bomba itiraf!

Gülben Ergen'den bomba itiraf!

Tuvana Türkay'dan Ağır Romantik filminin galasında Onur Tuna'ya gönderme

Onur Tuna'ya gönderme! Soğuk rüzgarlar esti

Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu boşandı

Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu boşandı

Londra Moda Haftası’nda İstanbul ve Yunan Mitolojisi Esintileri

Londra Moda Haftası’nda İstanbul ve Yunan Mitolojisi Esintileri

Memet Ali Alabora'nın eşi Pınar Öğün'den 'Gezi Davası' kararıyla ilgili ilk paylaşım

Eşinden 'Gezi Davası' kararıyla ilgili ilk paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.