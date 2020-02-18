Survivor adasını sel bastı! Yarışmacıların zor anları

Survivor'ın yeni bölümünde adayı sel basınca yarışmacılar zor anlar yaşadı. Açlıkla mücadele eden yarışmacılar gece yarısı bastıran sağanak yağmurla zor anlar yaşadı.
Yarışmacıların üzerlerindeki kıyafetler dahil olmak üzere bütün eşyaları ıslandı.
Ada ortamına henüz alışamayan yarışmacılar şiddetli yağışın ardından duygusal anlar yaşadı.
Ünlüler takımında yarışan oyuncu Mert Öcal "Buraya geldiğimizden beri bizi en zorlayan geceydi" dedi. Gözyaşlarına boğulan Derya Can ise "Mücadeleyi bırakmayacağım" dedi.
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