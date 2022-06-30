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Survivor Adem Kılıçcı'nın nişanlısı Nil Şenver kimdir? Nil Şenver ve Adem Kılıçcı ne zamandır birlikte?

30.06.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Adem Kılıçcı'nın nişanlısı Nil Şenver, büyük final sebebiyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Dünyanın en zor yarışması Survivor'da sona gelindi. Nil Şenver dün yarı finalde yaptığı itirafla gündem olmuştu. Peki Survivor Adem Kılıçcı'nın nişanlısı Nil Şenver kimdir? Nil Şenver ve Adem Kılıçcı ne zamandır birlikte? İşte detaylar...

Survivor Adem Kılıçcı'nın nişanlısı Nil Şenver kimdir? Nil Şenver ve Adem Kılıçcı ne zamandır birlikte?

Survivor Adem Kılıçcı'nın nişanlısı Nil Şenver, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Survivor'a üçüncü defa katılan Adem Kılıçcı'nın adını büyük finale yazdırmasının ardından vatandaşlar Nil Şenver ile ilgili araştıorma yapmaya başladı. Peki Survivor Adem Kılıçcı'nın nişanlısı Nil Şenver kimdir? Nil Şenver ve Adem Kılıçcı ne zamandır birlikte? Ayrıntılar haberimizde...

Survivor Adem Kılıçcı nişanlısı kimdir? Nil Şenver nereli ve kaç yaşında?

SURVİVOR ADEM KILIÇCI'NIN NİŞANLISI NİL ŞENVER KİMDİR?

Mart ayında Survivor All Star 2022'de birleşme partisi yapılmış ve Nil Şenver ile Adem Kılıçcı'nın nişanlı olduğu öğrenilmişti.

Nil Şenver İstanbul'da ikamet etmektedir. Bal Kaymak adında bir atı olduğu bilinen Nil Şenver ve Adem Kılıçcı'nın Bal Kaymak ile fotoğrafları bulunuyor.

Survivor Adem Kılıçcı nişanlısı kimdir? Nil Şenver nereli ve kaç yaşında?

Nil Şenver'in Instagram kullanıcı adı @nilsenver'dir. Mart ayında Survivor AllStar 2022'de yapılan birleşme partisinde duygusal bir performans sergileyen Adem Kılıçcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayırlı bir yola girdik. Boynumda zateş taşıyorum. Nişanlandım. Onu çok seviyorum, çok özledim."

ADEM KILIÇCI KİMDİR?

5 Mart 1986 Ağrı doğumlu Adem Kılıçcı küçük yaşlarından itibaren boksla ilgileniyor. Kılıçcı lisans eğitimini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde aldı. 2008 ve 2012 olimpiyatlarında boksta Türkiye'yi temsil etti.

21 yaşına kadar Ağrı’da yaşadıktan sonra İstanbul'a geldi. Bu yıllarda harçlığını çıkarmak için su ve limonata sattığını ifade etti. Kılıçcı aynı zamanda eğitimi öğretmenliği de yapmaktadır.

2004'te Antalya'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonasında gümüş madalya aldı. 2007 Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya, 2009 Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya, 2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya, 2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazandı.

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