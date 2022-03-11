Survivor Aleyna Kalaycıoğlu estetik sorusuna kızdı

Survivor'ın ardından burun estetiği yaptıran Aleyna Kalaycıoğlu değişimi ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Son dönemlerde Hande Sarıoğlu ile yakın arkadaş olan Aleyna geçtiğimiz günlerde de botoks yaptırdığı anları paylaştı.

Survivor Aleyna takipçileriyle soru-cevap yaparken gelen bir soruya bozuldu.

Aleyna Kalaycıoğlu'na bir takipçisi "Hep estetik yaptırıyorsun, çevrendekiler seni kötü etkiliyor. Bence doğal daha güzel" dedi.

Survivor Aleyna ise bu yoruma kızıp "Alan mutlu veren mutlu takma çok" yanıtını verdi.

