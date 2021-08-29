Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan'dan ilginç sözler! "Twerk yapmıştık! Ah RTÜK"

Survivor 2021'de en çok dikkat çeken isimlerin başında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan bir araya geldi. Aleyna Çalışkan'ın Youtube kanalına Survivor'daki yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu konuk oldu. Survivor anılarını konuşan ikili ilginç bir açıklama yaptı.

Aleyna Çalışkan'ın adada yaşadıklarını anlatırken "Twerk yaptık Türk kanalında yayınlanmamış. Yunan'da yayınlanmış" dedi.

Bunun üzerine Aleyna Kalaycıoğlu ise "Ah RTÜK! Hiçbiri yayınlanmamış" yorumunda bulundu.

Yarışmanın ilk aylarında yarışma kurallarını ihlal edecek şekilde gizlice yiyecek ve içecek temin etmeleri sebebiyle ceza alan birçok yarışmacı içerisinde yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan daha önce de bu konudaki itiraflarıyla dikkat çekmişti. İki yarışmacı o dönem temin ettikleri şeyin bira olduğunu açıklamış ve gündem olmuştu.



