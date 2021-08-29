MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan'dan ilginç sözler! "Twerk yapmıştık! Ah RTÜK"

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan'dan ilginç sözler! "Twerk yapmıştık! Ah RTÜK"

29.08.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasında öne çıkan Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu dostluklarını dışarıda da sürdürüyor. Youtube kanalı için bir araya gelen Survivor Aleyna ve Aleyna Kalaycıoğlu ilginç açıklamalarda bulundu.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan'dan ilginç sözler! "Twerk yapmıştık! Ah RTÜK"

Survivor 2021'de en çok dikkat çeken isimlerin başında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan bir araya geldi. Aleyna Çalışkan'ın Youtube kanalına Survivor'daki yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu konuk oldu. Survivor anılarını konuşan ikili ilginç bir açıklama yaptı.

Aleyna Çalışkan'ın adada yaşadıklarını anlatırken "Twerk yaptık Türk kanalında yayınlanmamış. Yunan'da yayınlanmış" dedi.

Ekran Alıntısı

Bunun üzerine Aleyna Kalaycıoğlu ise "Ah RTÜK! Hiçbiri yayınlanmamış" yorumunda bulundu.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu itiraf etti: Biraları çantamıza atıp...Survivor Aleyna Kalaycıoğlu itiraf etti: Biraları çantamıza atıp...

Yarışmanın ilk aylarında yarışma kurallarını ihlal edecek şekilde gizlice yiyecek ve içecek temin etmeleri sebebiyle ceza alan birçok yarışmacı içerisinde yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan daha önce de bu konudaki itiraflarıyla dikkat çekmişti. İki yarışmacı o dönem temin ettikleri şeyin bira olduğunu açıklamış ve gündem olmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandıran Mercan’ın hikâyesiKenan İmirzalıoğlu'nu duygulandıran Mercan’ın hikâyesi
PARTNERErzurum’da ağıla giren kurtlar 40 koyunu telef ettiErzurum’da ağıla giren kurtlar 40 koyunu telef etti
Yılan Hikâyesi'nin Rambo'su 70 kilo verdiYılan Hikâyesi'nin Rambo'su 70 kilo verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kullanımı durdurulmuştu! Ölüm haberi geldi

Kullanımı durdurulmuştu! Ölüm haberi geldi

Bir katliam haberi de Ankara'dan! Yan yana dizilmiş halde bulundular

Bir katliam haberi de Ankara'dan! Yan yana dizilmiş halde bulundular

Biden'dan saldırı uyarısı: 24 ila 36 saat içinde...

Biden'dan saldırı uyarısı: 24 ila 36 saat içinde...

Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Boşanma sebebi sayıldı

Panik yaratan gelişme! Şimdiye kadarki en yüksek rakam

Panik yaratan gelişme! Şimdiye kadarki en yüksek rakam

4 kişinin ölümüne sebep olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne sebep olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Öpüşürken göğsü açıldı! Herkes o soruyu sordu

Öpüşürken göğsü açıldı! Herkes o soruyu sordu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Acun Ilıcalı'nın tatil ekibinde! Diz dize poz olay oldu

Acun Ilıcalı'nın tatil ekibinde! Diz dize poz olay oldu

Ünlü sunucu, kırbaçlı çıplak erkeklerle video çeken Defne Samyeli'ye ateş püskürdü

Ünlü sunucu, kırbaçlı çıplak erkeklerle video çeken Defne Samyeli'ye ateş püskürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.