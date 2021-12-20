Survivor All Star'a katılmayan Turabi'den iddialı sözler: Survivor’ın kendisine 3 sene emek harcamış ve...

Survivor'ın en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Turbo Turabi lakaplı Turabi Çamkıran Sizce Survivor All Star ile ilgili iddialı yorumlarda bulunuyor. Yarışmaya katılmayan Turabi yarışmaya dair açıklamalarına devam ediyor.

Turabi şimdi de yarışmayla ilgili yorumculuk yapma niyetinde. Konuya dair açıklama yapan Turabi şunları söyledi: "Survivor All Star’ı en iyi yorumlayacak kişi ben değil miyim? O şampiyonluğu tatmış, o final heyecanını yaşamış, Survivor’a birçok yenilik getirmiş, birçok rekoru kırmış, Survivor’ın kendisine 3 sene emek harcamış ve Survivor şampiyonu olarak gittiği Amerika’nın en zor yarışmasını da kazanmış biri olarak. (Ego değil GERÇEKLER)???? "

Turbo Turabi hızını alamayarak açıklamasının devamında ise "Oradaki yarışmacıların ne hissettiğini, ne düşündüğünü, neyi en çok özlediğini, şampiyon olunca ne hissedeceğini benden daha iyi anlayacak ve tahmin edebilecek kişi yok. Onlarla “yorumlama” adı altında dalga geçmeyecek, aşağılamayacak tepeden bakmayacak, tehdit etmeyecek ve her seferinde ailelerini düşünerek yorumlayacak kişi benimdir. Gelecekte Survivor’a katılacak kişilere, Survivor öncesi hazırlık, Survivor zamanı, Survivor’dan çıktıktan sonraki kariyerleri için en iyi tavsiyeyi verecek kişi benim.

SURVIVOR YORUMCULARINI HEDEF ALDI

Siz de aynı şeyi düşünüyorsanız instagram ve Youtube sayfamda adil şekilde taraf tutmadan her bölüm sonrası yorumlayacağım. Yorumlamamı isteyenler ve yorumlamamı istemeyenler bir yorum bıraksın.Not; bazı bölümleri beraber yorumlayacağız. Hatta gelin hep beraber o bölümlerde Survivor Extra yorumcularını yorumlayalım. Onlar nasıl tok bir şekilde oturdukları yerden, canlarını dişlerine takmış, aç ve özlem içinde yarışan yarışmacıları rahatça eleştirebiliyorsa, sizle beraber biz de onların yorumlamalarını eleştiririz."

