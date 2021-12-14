Turabi Survivor yarışmacılarını paylaştı! Kötü yorumlara yanıt verdi

Survivor All Star kadrosunu açıklanınca adaya gidecek yarışmacılar gündem oldu. 3 kere yarışmaya katılan Turabi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda kadroda olacağı imasında bulunmasına rağmen kadroda yer almadı.

Turabi açıklamasında "Her şeyimi Survivor'a borçlu olduğumu unutuyorsunuz. Sadece 3 kupayla hayatımı sonlandıracağımı mı sanıyorsunuz? Daha ne 3 kupalar gelecek haberiniz yok" demişti. Ancak Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star yarışmacıları arasında Turabi Çamkıran yer almadı.

"KİM SEÇTİ BUNLARI?"

Turabi kadroda yer almasa da Acun Ilıcalı'ya ve yarışmacılara dair kötü yorumlara bir yanıt verdi. "Kim seçti bunları?", "Acun abi işi gücü bırakıp kim izler ki bu arkadaşları?" gibi yorumları paylaşan Turabi bu yorumlara şu yanıtı verdi:

"Diyenlerin aklında sorun ararım ki diyen de pek yoktur. Takımların ikisi de efsane. Şampiyonluğa herkes çok yakışıyor. Tahmin bile edemiyorum kim olur! Hepinize tek tek can-ı gönülden başarılar dilerim kardeşlerim. Umarım sakatlanmadan güzel bir sezon geçirirsiniz."



