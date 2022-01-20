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Survivor All Star'a Turbo Turabi mi geliyor? Turabi'den kafa karıştıran sözler

20.01.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star yarışması daha başlamadan merak edilmeye başlanmış, yarışmacıların isimleri açıklanmadan önce Turbo lakaplı Turabi Çamkıran'ın yarışmayla ilgili sözleri dikkat çekmişti. Turabi'nin şimdi de Nisa Bölükbaşı yerine adaya gideceğin konuşuluyor. Survivor Turabi konuya dair açıklamasıyla kafaları karıştırdı.

Survivor All Star'a Turbo Turabi mi geliyor? Turabi'den kafa karıştıran sözler

Survivor All Star kadrosu adaya gitti, yarışma başladı hatta ilk elenen isim bile belli oldu. Ancak Survivor'a kadroda olan eski yarışmacılardan Nisa Bölükbaşı son anda giremedi. Nisa'nın yokluğu sonrası sosyal medyada kurulan kulis sayfalarında yer alan iddialara göre 2 kez şampiyon olan Turbo lakaplı Turabi Çamkıran'ın Dominik'e gideceği konuşuluyor.

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla adını sıkça duyduğumuz Turabi konuya dair gelen sorular üzerine kafa karıştıran bir yanıt verdi. Survivor Turabi'ye "Sen Survivor'da var mısın?" sorusu yağdı.

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Turba Turabi ise bu soruya "Varım abisi, demem olacağım anlamına gelmiyor. Aynı zamanda olmayacağım anlamına da gelmiyor. 'Yokum abisi' demem de olmayacağım anlamına gelmez. İçler dışlar çırpımı eşittir Bozok baba gidiyor... Nasıl oldu lan bu?" yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı

Turabi Çamkıran'ın bu kafa karıştıran yanıtı sosyal medyada da gündeme geldi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Turabi Çamkıran
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