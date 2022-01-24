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Survivor All Star'da Adem, Aycan ve Sema neden yok? Acun Ilıcalı sebebini açıkladı!

24.01.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SurvivorAll Star'da heyecan sürerken, yeni bölümlerde Adem, Aycan ve Sema'nın olmaması dikkat çekmişti. Survivor 2022'de gerçekleştirilen son dokunulmazlık oyunu ile üçlü hakkında yapılan sorgulamalar arttı. İzleyicilerin pek çoğu sosyal medyada çeşitli iddialarda bulunurken, son olarak Acun Ilıcalı yarışmacıların durumu hakkında bir açıklamada bulundu. İşte Ilıcalı'nın açıklaması ve gündeme gelen iddialar...

Survivor All Star'da Adem, Aycan ve Sema neden yok? Acun Ilıcalı sebebini açıkladı!

Survivor 2022 All Star'da yeni sezon heyecanı sürerken, birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı yarışmada Adem, Aycan ve Sema'nın olmaması dikkat çekti. Özellikle son dokunulmazlık oyununda yer almamaları ve konseye de çıkmamaları tartışmalara neden olurken, programın sıkı takipçileri tarafından ortaya da çeşitli iddialar atıldı.

SURVİVOR ADEM, AYCAN VE SEMA NEDEN YOK?

TV8'de ekrana gelen Survivor 2022 All Star'da Adem, Aycan ve Sema'nın konseyde olmaması hakkında Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, ilgiyle takip edilen üç ismin sağlık sorunları nedeniyle kadroda yer almadığını ifade etti.

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KORONAVİRÜS OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ!

Sosyal medyada pek çok takipçi üçlü hakkında yorumda bulundu. Kimi izleyiciler Adem, Aycan ve Sema'nın koronavirüse yakalandığı ve 7 günlük karantina sürecinde olduklarını iddia etti. Kimisi ise diskalifiye olup olmadıkları konusunda endişelendi.

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"NEDEN BU KADAR İZOLELER?"

Kullanıcılarıdan bazıları "Sema, Adem ve Aycan Survivor'ı terketti galiba." yorumunda bulunurken, kimisi de "Corona mı oldular? Neden bu kadar izoleler?" sorusunu sordu.

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SURVİVOR ADEM DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Ayrıca Hakan Hatipoğlu'nun programda Adem ve diğer yarışmacılar hakkında yaptığı diskalifiye yorumu da dikkat çekti.

Konu hakkında ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Adem, Aycan ve Sema'nın sakatlık yaşayıp yaşamadığı da henüz kesinleşmiş değil.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aycan Yanaç TV8 survivor Acun Ilıcalı
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