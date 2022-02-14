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Survivor All Star'da Atakan ve Yunus Emre'nin sözleri Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı

14.02.2022 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın son bölümündeki ada konseyinde Atakan'ın Hikmet hakkındaki "Karaktersiz bir adamsın. Adam ol lafının eri ol" sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı. Ilıcalı, Atakan'a yaptırım uyarısında bulundu. Ilıcalı diğer yandan ise Yunus Emre'nin sözlerine sert tepki gösterdi. "Oy kullandığın sıradaki görüntüleri platformdan yayınlamak zorunda kalmayalım" diyen Ilıcalı'ya Yunus Emre "İsterseniz yayınlayın" yanıtını verince konseyde gergin anlar yaşandı.

Survivor All Star'da Atakan ve Yunus Emre'nin sözleri Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı

Survivor All Star'a geçtiğimiz hafta damga vuran Hikmet ile Yunus Emre kavgasının yankıları sürerken, bu defa ise Atakan'ın Hikmet hakkındaki sözleri olay oldu. Survivor ada konseyinde Atakan, Hikmet'e dönerek "Karaktersiz bir adamsın. Adam ol lafının eri ol" dedi.

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"YAPTIRIM UYGULAYACAĞIZ"

Bu sözleri duyan Acun Ilıcalı ise oldukça sinirlendi ve Atakan'a sert bir uyarıda bulundu. Ilıcalı, "Atakan sana net bir şekilde söylüyorum. Bir kez daha konseyde bu tarz bir konuşma yaparsan yüzde yüz yaptırım yapacağız. Konsey sırasında 'Sen şöylesin böylesin' kimse diyemez burada. Ne alaka sen bir anda karakter olayına döndün" diyerek tepki gösterdi.
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YUNUS EMRE'NİN YANITI ILICALI'YI ÇOK KIZDIRDI

Yunus Emre'yi de uyaran llıcalı "Hikmet'te hiç birinize karşı hakaret görmedim. Ama siz medeni bir şekilde kendinizi ifade edemiyorsanız o başka. Bu cümlelerin yeri burası değil. Yunus Emre sen de oy kullanırken de medeni bir şekilde konuş. O görüntüleri dijital platformda yayınlamak zorunda kalmayalım" dedi.

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"SEN NE DİYORSUN YA?"

Yunus Emre'nin "İsterseniz yayınlayın. Pişman değilim söylediklerimden sonuçta ayı da bir hayvan kaplan da bir hayvan" sözlerine oldukça sinirlenen Ilıcalı, "Sen ne diyorsun ya? O hayvan bu hayvan falan. Bize muhakeme yapma. Sen kelimelerde cümlelerde kendini tutabileceksin gibi gelmedi bana. Burası oy kullanma yeri hakaret yeri değil. Ama bu takımda hakarete karşı meyil var" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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