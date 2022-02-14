Survivor eleme adayı kim oldu? 13 Şubat Survivor All Star'da sürgün adasına kim gitti?

Survivor 2022 All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylamada ise bir kişi hem eleme adayı oldu hem de Evrim Keklik'in ardından sürgün adasına giden 2. yarışmacı oldu.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu bir parkurda eleme adayı olmamak ve takımlarından birini sürgün kampına göndermemek için mücadele etti.

Yarışmada büyük heyecana sahne olan ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Evrim Keklik olmuştu.



Gönüllüler takımında yapılan oylamada Atakan ve Hikmet'in isimleri eşit şekilde yazıldı.

Kapalı oylamada sonuç çıkmayınca bu defa açık oylama yapıldı.

İkinci oylamada Atakan'a 8, Hikmet'e ise 5 oy çıktı. Böylece haftanın 2. eleme adayı ve sürgün adasına giden isim Atakan oldu.

SÜRGÜN ADASINA GİDEN ATAKAN'DAN SERT TEPKİ

Eleme adayı olan ve sürgün adasına giden Atakan takım arkadaşlarına sitem dolu sözler söyledi. Atakan "Keşke parkurlarda yarışma fırsatım olsaydı da o şekilde değerlendirilseydim. Herhalde Survivor'a en kötü başlangıç yapan yarışmacı oldum. İlk parkurda omzum çıktı. Ama anlaşıldı ki sadece parkurlarda savaş vermeyeceğiz" dedi.

"OGEDAY'LA BİRLİKTE BÜYÜDÜK"

Sürgün adasına gittikten sonra ise Ogeday'la ilgili konuşan Atakan, "Tek bildiğim şey Ogeday'la büyüdüğüm. Aynı annenin elinden yemek yedik, aynı yerde yattık kalktık. Ömrümün sonuna kadar bunu unutamayacağım" dedi. Konseydeki oylamada takım arkadaşı Ogeday, "Keşke sakatlık olmasaydı, ama parkura da bakmak gerekiyor" diyerek Atakan'ı eleme adayı olarak söyledi.





