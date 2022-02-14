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Survivor eleme adayı kim oldu? 13 Şubat Survivor All Star'da sürgün adasına kim gitti?

14.02.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da 13 Şubat Pazar akşamı haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda mücadele etti. Kaybeden takımda ise eleme adayı ve sürgün adasına gidecek ismi belirlemek için oylama yapıldı. Böylece Survivor'da haftanın 2. eleme adayı da belli oldu. Elemeye giden isim, adını yazan yarışmacı için "Aynı annenin elinden yemek yedik" diyerek kırgınlığını dile getirdi. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti?

Survivor eleme adayı kim oldu? 13 Şubat Survivor All Star'da sürgün adasına kim gitti?

Survivor 2022 All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylamada ise bir kişi hem eleme adayı oldu hem de Evrim Keklik'in ardından sürgün adasına giden 2. yarışmacı oldu.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu bir parkurda eleme adayı olmamak ve takımlarından birini sürgün kampına göndermemek için mücadele etti.

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Yarışmada büyük heyecana sahne olan ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı.

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SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Evrim Keklik olmuştu.
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Gönüllüler takımında yapılan oylamada Atakan ve Hikmet'in isimleri eşit şekilde yazıldı.

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Kapalı oylamada sonuç çıkmayınca bu defa açık oylama yapıldı.

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İkinci oylamada Atakan'a 8, Hikmet'e ise 5 oy çıktı. Böylece haftanın 2. eleme adayı ve sürgün adasına giden isim Atakan oldu.

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SÜRGÜN ADASINA GİDEN ATAKAN'DAN SERT TEPKİ

Eleme adayı olan ve sürgün adasına giden Atakan takım arkadaşlarına sitem dolu sözler söyledi. Atakan "Keşke parkurlarda yarışma fırsatım olsaydı da o şekilde değerlendirilseydim. Herhalde Survivor'a en kötü başlangıç yapan yarışmacı oldum. İlk parkurda omzum çıktı. Ama anlaşıldı ki sadece parkurlarda savaş vermeyeceğiz" dedi.

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"OGEDAY'LA BİRLİKTE BÜYÜDÜK"

Sürgün adasına gittikten sonra ise Ogeday'la ilgili konuşan Atakan, "Tek bildiğim şey Ogeday'la büyüdüğüm. Aynı annenin elinden yemek yedik, aynı yerde yattık kalktık. Ömrümün sonuna kadar bunu unutamayacağım" dedi. Konseydeki oylamada takım arkadaşı Ogeday, "Keşke sakatlık olmasaydı, ama parkura da bakmak gerekiyor" diyerek Atakan'ı eleme adayı olarak söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik
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