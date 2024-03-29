Survivor All Star'da elenen isim kamera görüntüleri ile belirledi! Gözyaşları sel oldu

Tv8'in sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Survivor'da bu hafta kadın elemesi gerçekleştirildi. Aleyna, Aysu, Berna ve Merve arasından bir isim adaya veda etti.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Tansiyonun hiç düşmediği Survivor All Star'da eleme potasına giren Aleyna, Aysu, Berna ve Merve eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Performans eşleşmesine göre ilk önce Merve Aydın-Aysu mücadele etti. Bu etabın sonunda Merve potadan çıktı.

İkinci karşılaşmada ise Aleyna ve Berna karşı karşıya geldi. Atışlarda da Berna kazanarak potadan çıkmayı başardı. Üçüncü etapta bu kez Aysu ve Aleyna karşı karşıya geldi. 5 olan yarışmacının adaylığının düşeceği oyunda Aleyna 5-3 kazandı. Aysu ve Aleyna'nın halkayı aynı anda atması nedeniyle kazananı kamera kayıtları belirledi. Böylece adadan elenen isim Aysu oldu.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Aysu, "All Star'da olmak gerçekten çok gurur vericiydi. Bu sezon buraya gelmek benim için çok anlamlıydı. Geçtiğimiz sezon buraya geldim, hazırlanarak geldim, formda geldim. Daha parkurlarda daha hızlı daha kuvvetli olduğumu hissederek geldim. İyi de gidiyordu bir kaza geçirdim omzum sakatlandı, onun üzerine bir felaket yaşandı.

Onun için benim için zor zamanlar başladı hayatımla alakalı. İsmini vermek istiyorum. Benim biricik canım dostum Nilay Aydoğan Milli basketbolcu. Cesur bir kız, çok cesur bir kız koca kalpli güzel yürekli bir kız. Beni Survivor'a geçtiğimiz sezon kendisi uğurladı ve beni uğurlarken şunları söyledi. Kendisi de görüşmelere çağırıldı ve dedi ki 'İki tane basketbolcuyu almazlar, bence senin gitmen lazım' dedi. Ve görüşmeye gelmedi katılmadı ve beni yolladı. Ben geçen sene buradaydım kendim için yarıştım. Geçen sene döndüğümde dostum yoktu, çok kötü zamanlar geçirdim. Kendi hayatıma geri dönemedim, basketbol kariyerimi bıraktım.

Ailem arkadaşlarım, tüm çevrem herkes bana çok destek oldu. Mücadele etmek için bu sezon burada Nilay Aydoğan mücadele etti. Ama benim için burada olmak bu mücadeleyi vermek kendi acılarımla yüzleşmek çok önemliydi. Artık hayatıma devam edebileceğime inanıyorum. " dedi.





