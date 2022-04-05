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Survivor All Star'da Nagihan Karadere gözyaşlarına boğuldu: Açıklayamayacağım sıkıntılarım var

05.04.2022 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'daki ada konseyinde Acun Ilıcalı, Nagihan'a oyunlarda gergin göründüğünü söyledi. "Açıklayamayacağım sıkıntılarım var" diyen Nagihan, gözyaşlarını tutamadı. Nagihan "Ben keyif alamıyorum, keyif alamadığım için otomatik geriliyorum. Her seferinde kendimi tutmaya çalışıyorum" dedi.

Survivor All Star'da Nagihan Karadere gözyaşlarına boğuldu: Açıklayamayacağım sıkıntılarım var

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi heyecanı yaşandı. Ancak konseye Nagihan'ın gözyaşları damga vurdu.

NAGİHAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada oyunlarda Nagihan'ın gergin görüldüğünü belirtti.

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Gözyaşlarına boğulan Nagihan yaptığı açıklamada, "Sakatlığımın vermiş olduğu psikolojik tramva var. Kendimle aslında savaşım, rakipler de çok güzel kullanıyor. Karşı takımdan itiraz eksik olmuyor. Ben keyif alamıyorum, keyif alamadığım için otomatik geriliyorum. Her seferinde kendimi tutmaya çalışıyorum. Açıklayamayacağım sıkıntılarım var. Bunları kendi içimde yaşıyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere
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