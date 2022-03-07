Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyunu için parkurda yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde, Survivor'da hızlandırılmış eleme dönemine girildiği açıklanmıştı. Birleşme Partisi'ne kadar Survivor 2022 All Star'a 6 yarışmacı veda edecek. Öte yandan Survivor'da birleşme partisine kalacak ilk 4 isim belli oldu! Peki Survivor All Star'da ödül oyununu kim kazandı? 6 Mart Survivor'da kim elendi? İşte merak edilenler...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da zorlu parkurun ardından ödül oyununu kazanan taraf Gönüllüler oldu. Elenen isim ise, ada konseyinin ardından belli olacak.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİM ALDI?

Survivor birleşme partisi oyununda kıran kırana mücadele ekranlara geldi. Kadınlar mücadelesinde finale kalan Elif ve Nagihan hırsla yarıştı. Ancak Elif, Nagihan'ı 3-0'lık skorla geçti ve birleşme partisine adını yazdırdı. Erkeklerde ise Berkan ile Anıl finalde yarıştı. Berkan 3-0'lık üstünlükle Anıl'ı yendi ve birleşme partisine gitmeye hak kazandı.

Böylelikle birleşme partisine Ünlüler takımından gidecek isim Elif olurken Gönüllüler takımından gidecek isim Berkan Karabulut oldu.



