MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor All Star'da ödül oyununu kim kazandı? 6 Mart Survivor'da kim elendi?

Survivor All Star'da ödül oyununu kim kazandı? 6 Mart Survivor'da kim elendi?

07.03.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022 Ünlüler Gönüllüler tüm hızıyla devam ediyor. Birleşmeye kısa bir zaman kala bütün yarışmacılar parkurlarda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. 6 Mart akşamında yayınlanan Survivor Türkiye sonrası yarışmaya kimin veda ettiği ve ödül oyununu kimin kazandığı araştırılıyor. İşte merak edilenler...

Survivor All Star'da ödül oyununu kim kazandı? 6 Mart Survivor'da kim elendi?

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyunu için parkurda yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde, Survivor'da hızlandırılmış eleme dönemine girildiği açıklanmıştı. Birleşme Partisi'ne kadar Survivor 2022 All Star'a 6 yarışmacı veda edecek. Öte yandan Survivor'da birleşme partisine kalacak ilk 4 isim belli oldu! Peki Survivor All Star'da ödül oyununu kim kazandı? 6 Mart Survivor'da kim elendi? İşte merak edilenler...

Survivor All Star'da ödül oyununu kim kazandı? 6 Mart Survivor'da kim elendi?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da zorlu parkurun ardından ödül oyununu kazanan taraf Gönüllüler oldu. Elenen isim ise, ada konseyinin ardından belli olacak.

Survivor All Star'da ödül oyununu kim kazandı? 6 Mart Survivor'da kim elendi?

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİM ALDI?

Survivor birleşme partisi oyununda kıran kırana mücadele ekranlara geldi. Kadınlar mücadelesinde finale kalan Elif ve Nagihan hırsla yarıştı. Ancak Elif, Nagihan'ı 3-0'lık skorla geçti ve birleşme partisine adını yazdırdı. Erkeklerde ise Berkan ile Anıl finalde yarıştı. Berkan 3-0'lık üstünlükle Anıl'ı yendi ve birleşme partisine gitmeye hak kazandı.

Böylelikle birleşme partisine Ünlüler takımından gidecek isim Elif olurken Gönüllüler takımından gidecek isim Berkan Karabulut oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor Yasin Obuz'un "Acun Ilıcalı bana racon kesemez" sözleri olay oldu! Acun'dan sert sözlerSurvivor Yasin Obuz'un "Acun Ilıcalı bana racon kesemez" sözleri olay oldu! Acun'dan sert sözler
Hazal Kaya'dan o sözlere olay yanıt: Haddiniz değil!Hazal Kaya'dan o sözlere olay yanıt: Haddiniz değil!
Askere gitti! "Gören de 18 ay gidiyor sanır"Askere gitti! "Gören de 18 ay gidiyor sanır"
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD'den çarpıcı açıklama! "Zelenskiy öldürülürse..."

ABD'den çarpıcı açıklama! "Zelenskiy öldürülürse..."

Kritik Venezuela hamlesi! Rusya tehdidi ABD'ye bunu da yaptırdı: 2019'dan bu yana bir ilk

Kritik Venezuela hamlesi! Rusya tehdidi ABD'ye bunu da yaptırdı: 2019'dan bu yana bir ilk

36 ay taksitle ayçiçek yağı satışı olay oldu!

36 ay taksitle ayçiçek yağı satışı olay oldu!

Rusya sınır ülkelerini açık açık tehdit etti

Rusya sınır ülkelerini açık açık tehdit etti

Canlı yayında Ukraynalı kadın mültecilerle ilgili skandal sözler!

Canlı yayında Ukraynalı kadın mültecilerle ilgili skandal sözler!

Ahmet Çakar'dan olay Fenerbahçe paylaşımı! ''Allah belasını versin''

Ahmet Çakar'dan olay Fenerbahçe paylaşımı! ''Allah belasını versin''

İlginizi Çekebilir

İkizi kadar benziyor! Ukraynalı askeri görenler bir daha baktı

İkizi kadar benziyor! Ukraynalı askeri görenler bir daha baktı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.