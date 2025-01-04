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  4. Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! İki isim birbirine girdi, fiziksel mesafe azaldı! Eleme adayları belli oldu

Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! İki isim birbirine girdi, fiziksel mesafe azaldı! Eleme adayları belli oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.01.2025 10:43
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Survivor All Star büyük bir hızla başladı. Tansiyonun şimdiden yükseldiği yarışmada Efecan ile Batuhan arasında ipler gerildi. Dokunulmazlık oyununda kıran kırana bir mücadeleye gidildi. Pınar Saka gönüllüler takımına katıldı ve son olarak eleme adayları belli oldu.

Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! İki isim birbirine girdi, fiziksel mesafe azaldı! Eleme adayları belli oldu

Survivor All Star büyük bir heyecanla başladı. Dokunulmazlık oyunu, gerilim dolu tartışmalar ve adaya yeni katılan Pınar Saka ile dikkat çeken bölümde, eleme heyecanı da vardı.

Yarışmanın son bölümüne Efecan ve Batuhan arasındaki gerilim damga vurdu. İkili arasında ipler Yağmur’un bir yarış sonrası Batuhan’ın davranışlarından rahatsız olduğunu dile getirmesiyle gerildi.

gerilim

ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİLER

Batuhan, Yağmur’a cevap vermeye çalışırken araya giren Efecan, "Sana ne adamın yarışından. Kızla kız konuşuyor, seni ilgilendirmiyor" sözleriyle tansiyonu iyice yükseltti. İkili arasında fiziksel mesafe azaldı ve tartışma büyüdü. Diğer yarışmacıların müdahalesiyle gerilim zor da olsa yatıştırıldı.

GERİLİM 2

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununun son mücadelesi Yağmur ile Dilşah arasında geçti. Yağmur'un galip gelmesiyle All Star 12-10 yarışta galip geldi. All Star dokunulmazlık serisini 3'e çıkarttı.

ELEME

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Mavi takımdan eleme potasındaki yarışmacılar Kübra, Göksu, Tuğba ve Dilşah düelloya çıktı. İlk turda Dilşah ile Tuğba çıktı. Göksü ile Kübra ikinci tur mücadelesi verecek.

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survivor all star
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