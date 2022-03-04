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Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı! ''Fiziğin ateş ediyor!''

04.03.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan Anıl Berk Baki, geçtiğimiz günlerde iletişim ödülünde sevgilisi İlayda Oral'ın mektubuyla duygusal anlar yaşamıştı. Anıl Berk Baki'ye milyonların önünde aşkını haykıran İlayda Oral, merak konusu oldu.

Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı! ''Fiziğin ateş ediyor!''

Survivor All Star 2022 sezonunda ter döken Anıl Berk Baki, sevgilisi İlayda Oral'dan aldığı mektupla dikkatleri üzerine çekmişti. Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla beğeni topladı.

1991 yılında İstanbul'da doğan Anıl Berk Baki, aslen Trabzonludur.

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Yeditepe Üniversitesi'nde Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü bitiren Anıl Berk Baki, yelken sporu ile ilgileniyor.

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Spora olan ilgisi nedeniyle CrossFit antrenörlüğü yapan Anıl Berk Baki, Survivor ile milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Şimdilerde Survivor All Star 2022 sezonunda izleyici karşısına çıkan Anıl Berk Baki, geçtiğimiz günlerde iletişim ödülünden faydalanmıştı.

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral, Dominik'teki sevgilisine ''Ne çok gülmüşüz, ne çok eğlenmişiz seninle. Seni çok seviyorum çocuk adam'' sözleriyle aşkını haykırmıştı.

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Sosyal medyayı epey aktif kullanan İlayda Oral, iddialı pozlarıyla beğeni topluyor.

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Anıl Berk Baki ile uzun soluklu bir aşk yaşayan İlayda Oral, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Instagram'da 20 bini aşkın takipçisi bulunan İlayda Oral, güzelliğiyle ilgi odağı oldu.
İlayda Oral'ın pozlarına, ''Fiziğin ateş ediyor'' ve ''Deniz kızı kadar güzelsin'' gibi yorumlar yapıldı.

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

İşte İlayda Oral'ın Instagram paylaşımları...

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı


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TV8 survivor Acun Ilıcalı
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