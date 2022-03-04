Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı! ''Fiziğin ateş ediyor!''

Survivor All Star 2022 sezonunda ter döken Anıl Berk Baki, sevgilisi İlayda Oral'dan aldığı mektupla dikkatleri üzerine çekmişti. Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla beğeni topladı.

1991 yılında İstanbul'da doğan Anıl Berk Baki, aslen Trabzonludur.

Yeditepe Üniversitesi'nde Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü bitiren Anıl Berk Baki, yelken sporu ile ilgileniyor.

Spora olan ilgisi nedeniyle CrossFit antrenörlüğü yapan Anıl Berk Baki, Survivor ile milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Şimdilerde Survivor All Star 2022 sezonunda izleyici karşısına çıkan Anıl Berk Baki, geçtiğimiz günlerde iletişim ödülünden faydalanmıştı.

Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral, Dominik'teki sevgilisine ''Ne çok gülmüşüz, ne çok eğlenmişiz seninle. Seni çok seviyorum çocuk adam'' sözleriyle aşkını haykırmıştı.

Sosyal medyayı epey aktif kullanan İlayda Oral, iddialı pozlarıyla beğeni topluyor.

Anıl Berk Baki ile uzun soluklu bir aşk yaşayan İlayda Oral, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Instagram'da 20 bini aşkın takipçisi bulunan İlayda Oral, güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

İlayda Oral'ın pozlarına, ''Fiziğin ateş ediyor'' ve ''Deniz kızı kadar güzelsin'' gibi yorumlar yapıldı.

İşte İlayda Oral'ın Instagram paylaşımları...



