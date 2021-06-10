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Survivor araba ödülünü kim kazandı? 9 Haziran Survivor 2021'de arabayı kim aldı?

10.06.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük finale haftalar kalan Survivor 2021'in 9 Haziran Çarşamba ekrana gelen son bölümünde araba ödüllü oyun heyecanı yaşandı. Survivor'da yarışmacılar, son model bir otomobili kazanabilmek için 'Arkadaşınıza Sorduk' isimli oyunda yarıştı. Acun Ilıcalı’nın sunumuyla gerçekleşen oyunda, yarışmacılar sorulan sorulara arkadaşlarının ne cevap verdiğini tahmin etmeye çalıştı. Peki, Survivor’da araba ödülünü kim kazandı?

Survivor araba ödülünü kim kazandı? 9 Haziran Survivor 2021'de arabayı kim aldı?

Survivor 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacılar, ada konseyi öncesinde araba ödüllü oyunda karşı karşıya geldi. Arkadaşlarına sorulan soruların yanıtlarını en fazla doğru tahmin eden yarışmacı son model sıfır kilometre bir otomobilin sahibi oldu.

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SURVİVOR’DA ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye 2021’in yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları oldukça heyecanlı bir ödül oyunu için mücadele etti.

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Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bu akşam Acun Ilıcalı’nın sunduğu ‘Arkadaşınıza Sorduk’ oyununda yarıştı. Acun Ilıcalı ödülün araba ödülü olduğunu açıklandığında herkes adeta çılgına döndü. Heyecan dolu oyunda yarışmacılar sorulan sorulara arkadaşlarının ne cevap verdiğini tahmin etmeye çalıştı. Arkadaşlarına sorulan soruların yanıtlarını en çok ve en doğru şekilde tahmin eden isim Dora oldu ve araba ödülünü kazanmaya başardı.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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