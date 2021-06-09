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Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu'ndan şaşırtan hamle

09.06.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in aileleri arasında yaşanan tartışma gündem olmuştu. Kalaycıoğlu'nun annesi tarafından sürekli arandığını söyleyen Acun Ilıcalı, rest çekmişti. Tüm bunların ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu'ndan şaşırtan hamle

Survivor 2021'in son bölümlerine Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in aileleri arasında yaşanan tartışma damga vurmuştu. Kalaycıoğlu'nun annesi tarafından sürekli suçlandığını belirten Acun Ilıcalı, konseyde anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun prodüksiyon ekibinden birine attığı tweetleri ve mesajları tek tek okudu.

Ailelerin herhangi bir şekilde Survivor ile ilgili konulara girmemesi konusunda yarışmacıları uyardıklarını dile getiren Acun Ilıcalı, "Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla bu işin içinde. Bundan son derece rahatsızız. Aileler iki yarışmacımızın ailesi bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler. Kızları, erkekleri isteyerek buraya katıldı herkesin. Biz aileleri yarışmaya almadık. Biz sizi aldık yarışmaya" demişti.

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Aleyna'nın annesinin kızının yarışmadan ayrılmasını istediğini de açıklayan llıcalı, "Rica ederim bizi ve yarışmamızı rahat bıraksınlar" ifadelerini kullanmıştı.

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Annesi Zuhal Kalaycıoğlu'na seslenen Aleyna, "Annecim lütfen yazılan hiç bir şeyi görme. Kes sosyal medyayı ve 3 hafta bakma. Sadece bana odaklan" çağrısında bulunmuştu.

Zuhal Kalaycıoğlu ise yaşananların ardından Twitter hesabını kapattı.


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survivor Acun Ilıcalı
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