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Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? 10 Haziran Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

10.06.2021 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 9 Haziran Çarşamba ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Büyük finale haftalar kalan Survivor'da yarışmacılar bireysel olarak dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını belirledi. Survivor'da Pazar günü bir yarışmacı daha adaya veda edecek. Peki, Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? 10 Haziran Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021'de son elenen yarışmacı Steven olmuştu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bireysel olarak dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Son ana kadar süren dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu.

HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye 2021’de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları oldukça heyecan seviyesi yüksek bir dokunulmazlık oyunu için mücadelelerini verdi. Finale çok az bir zaman kala kendi takımlarından birinin eleme potasına girmemesi için savaşan yarışmacılar, parkurda adeta kan ter içinde savaştı.

Son ana kadar süren mücadeleyi kazanan isim dokunulmazlık sembolünü boynuna taktı. Dokunulmazlık oyununu kazanan isim mavi takımdan Poyraz oldu ve ada konseyinde bir eleme adayı belirleme hakkı kazandı.

POYRAZ

SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'daki ada konseyinde haftanın ilk eleme adayı belirlendi. Dokunulmazlık oyununu kazanan Poyraz, kırmızı takımdan Batuhan'ı eleme adayı olarak seçti.

BATUHAN

"BUNU SÖYLEYECEK KADAR DÜŞMEDİM"

Batuhan ise Poyraz'a tepki gösterek "Ben de kendisini sevmiyorum ama bunu söyleyecek kadar düşmedim konseyde. Bunu bekliyordum zaten. Eleme potasına girmekten korkmuyorum. Yanıma gelecek iki kişiyi merakla bekliyorum" dedi.

ELEME PAZAR GÜNÜ OLACAK

Survivor'da bu hafta iki dokunulmazlık oyunu daha oynanacak ve bunların sonucunda iki yarışmacı daha eleme potasına girecek. Survivor'da 13 Haziran Pazar akşamı ekrana gelecek olan bölümünde ise, halk oylaması sonucuna göre elenen isim açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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